Giulio Berruti, scena hot nel ’50 sfumature polacco’/ “Maria Elena Boschi gelosa”

Giulio Berruti, noto attore italiano, ha girato un nuovo film in Polonia dal titolo “Dziewczyny z Dubaju”. Si tratta di una sorta di remake polacco di “50 Sfumature di grigio”, la saga cinematografica tratta dai libri best seller di E. L. James. Come mostrato dal portale Dagospia, il sito online curato da Roberto D’Agostino, l’artista romano classe 1984 ha dato vita ad alcune scene davvero “hot” con un’attrice bionda. Si tratta di scatti al limite dell’esplicito che ovviamente non possiamo pubblicare su queste pagine, ma che potrete apprezzare una volta che il film polacco sarà reso disponibile.

“Berruti si è già concesso scene di nudo in passato – scrive a riguardo Dagospia riferendosi alla pellicola “Goltzius and the Pelican Company” – ma gira voce che Maria Elena Boschi abbia seguito il progetto con molta attenzione mostrando segni di cedimento e parecchia gelosia. Sarà vero?”. Giulio Berruti non sarà l’unico italiano impegnato nella pellicola visto che al suo fianco vi saranno anche Andrea Preti e Luca Molinari, tutti che si sono mostrati quasi come mamma li ha fatti.

GIULIO BERRUTI, SCENE HOT NEL FILM POLACCO: CON LUI ALTRI DUE ATTORI ITALIANI

Tra l’altro per Andrea Preti non è la prima volta visto che durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, per un errore della regia, erano state mostrate al grande pubblico le sue parti intime. In questo caso non si tratterà ovviamente di uno sbaglio ma di una scelta coscienziosa per rendere il film ancora più piccante.

In attesa di vedere queste scene di nudo di Giulio Berruti, ricordiamo che i polacchi non sono nuovi a film piuttosto espliciti con protagonisti degli artisti italiani. E’ divenuto famoso per la sua pubblicazione su Netflix il film “365” con protagonista Michele Morrone, una pellicola anch’essa molto simile a “50 sfumature”. Tra l’altro proprio in questi giorni è stato pubblicato il secondo capitolo, “365 giorni – adesso”, che sta riscuotendo un grande successo, sulla falsa riga di quanto accaduto per il primo film.

