Giulio Berruti/ “Sono innamorato di Maria Elena Boschi, io molto passionale”

Giulio Berruti è fidanzato con l’esponente di Italia Viva Maria Elena Boschi. La coppia è stata più volte paparazzata nelle ultime settimane, e oggi è stato lo stesso attore a confermare il proprio amore per la bella politica. In collegamento con il programma di Rai Uno, “C’è Tempo per…”, Berruti ha spiegato: “Lo ridico per l’ennesima volta, sono una persona molto riservata, penso che la propria vita privata vada preservata e custodita gelosamente, evito di parlare di cose che non riguardano precisamente me. Detto questo, sono innamorato? Sì”, con annesso applauso di Anna Falchi e Beppe Convertini, i due conduttori. “Siamo una bellissima coppia – ha proseguito l’attore romano – vi ringrazio che voi tifiate per noi, avremo modo poi di parlarne ma è un qualcosa che lascio fare ad altri perchè non lo so fare, sono molto molto riservato da questo punto di vista e preferisco rimanere così, è inutile negarlo visto che ci sono anche delle foto ma non dico nulla di più. Mi rivendicherò Anna per la tua domanda…”.

GIULIO BERRUTI: “SONO UNA PERSONA MOLTO PASSIONALE”

Durante la puntata di stamane si è parlato molto dell’amore, della passione e dei baci, e Convertini ha incalzato Berruti suoi suoi baci nei film: “Le persone con cui i baci vengono meglio sono quelle con cui ti trovi più a tuo agio e quindi diventa tutto più vero. Io divido sempre moltissimo il lavoro dalla vita privata tanto è vero che in molti anni ho avuto una sola relazione con una persona che non faceva il mio lavoro. I baci nei film sono veri o falsi? Dipende da quanto ti sta simpatica la persona con cui lavori. Io ci metto sempre il cuore, ma non saprei farti una classifica dei baci più belli della mia carriera, sicuramente quelli della prima parte della carriera sono stati un po’ più emozionanti, li vivevo molto intensamente ma sempre con gli occhi del protagonista quindi professionalmente parlando, negli anni poi mi sono abituato, son tanti anni che bacio. Il bacio – ha proseguito il 36enne attore – penso sia la cosa più intima in assoluto è l’anima che parla attraverso la bocca e senza le parole, io amo molto baciare guardando l’altra persona negli occhi. Sono una persona molto passionale e penso che bisogna seguire le proprie passioni e nel contempo essere se stessi. Senza passione la vita è insipida. Se c’è l’amore c’è anche la passione, dopo anni ci si può reinventare; i miei nonni stanno insieme da 56 anni e si innamoravano di nuovo sempre”.



