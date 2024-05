Giulio Berruti: “Un figlio con Maria Elena Boschi? Speriamo sia l’ultima estate in due”/ “Ci stiamo provando”

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi pronti ad avere un figlio: l’annuncio dell’attore

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi vivono la loro lovestory a gonfie vele. A dispetto delle voci che li vorrebbero in crisi, i due continuano a formare una tra le coppie vip più discusse nel mondo del jet-set, un idillio iniziato alla presentazione del film “I bambini sanno” di Walter Veltroni, nel 2020. Da allora la coppia è finita spesso sotto i riflettori, e recentemente è iniziato a circolare il gossip sul possibile arrivo di un figlio per la coppia.

Un argomento del quale Giulio Berruti è tornato a parlare nel corso di un’intervista su Rai Uno. Ospite nel salotto di Nunzia De Girolamo al format show Ciao Maschio, l’attore ha fatto sapere che si auspica per lui e l’amata Maria Elena Boschi che la prossima sia «l’ultima estate in due». «Siamo pronti», ha ammesso Giulio Berruti incalzato sull’ipotesi di un figlio in arrivo per la coppia che forma con la storica esponente politica del Pd.

Giulio Berruti pronto a diventare papà ma si sfoga sulle domande indiscrete

Giulio Berruti si auspica per il suo nucleo familiare l’arrivo del primogenito, anche se ha ammesso di non riuscire a tollerare chi gli chiede della mancata cicogna. «Chiedere a una persona se fa un figlio, equivale a dire: sei ingrassato, sei magro. Esistono tantissime condizioni che magari possono anche non consentire a una persona di avere un figlio-prosegue l’ex attore protagonista in Elisa Di Rivombrosa. – Io e Maria Elena Boschi ci stiamo lavorando da un po’ di tempo e spero che sia l’ultima estate in due. L’estate non è ancora arrivata quindi… speriamo».

Insomma, stando alle nuove dichiarazioni a mezzo stampa l’ex attore e ora dentista vip insieme all’esponente politica in carriera si direbbero intenzionati ad allargare la loro famiglia, seppur non soffrendo il mancato arrivo della cicogna.











