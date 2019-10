Giulio Berrutti, è morta la nonna/ “Sono devastato da questo dolore immenso”

Giulio Berruti non sta attraversando un momento molto facile, anzi. Non stiamo parlando della sua carriera e nemmeno di un complicato personaggio al quale si sta approcciando, ma di un dolore grande e personale che lascia senza parole e senza fiato tutti coloro che possono vantare un legame profondo con la propria nonna. Questo è quello che perso l’attore in questi giorni, la sua amata nonna. Un’ultima foto insieme che lui pubblica sui social per condividerla con i fan basta per spingere Giulio Berruti a provare a mettere insieme le parole che possano spiegare il suo dolore in questo momento ma senza molto successo, o almeno questo è quello che conclude alla fine del suo sfogo che ha ottenuto il sostegno di tutti, amici vip e non, ma anche di migliaia di fan che lo seguono e lo adorano per il suo modo di essere introspettivo e dolce, mai sopra le righe.

GIULIO BERRUTI IN LUTTO PER LA MORTE DELLA NONNA

In particolare, Giulio Berruti ha pubblicato l’ultima foto scattata con la nonna su Instagram e ha scritto: “Questa è l’ultima foto che abbiamo fatto insieme, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti.. mi mancherai tantissimo nonnina mia. Non posso esprimere a parole il dolore che provo,sono devastato. Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino, come facevate un tempo”. Lo sfogo e i ricordi di Giulio non si fermano qui e il suo messaggio si conclude con una serie di ringraziamenti rivolti proprio all’amata nonna: “Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato. Sei stata la nonna migliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai. Ciao nonna pupy del mio cuore”.

Ecco il post dell’attore:





