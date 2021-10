Giulio Bissiri, padre delle sorelle Selassié arrestato per truffa: scandalo al GF Vip?/ In carcere a Lugano

Con un comunicato ufficiale, alla vigilia della nuova puntata in prima serata il Grande Fratello Vip ha fornito delle informazioni importanti sul conto delle tre principesse etiopi, le sorelle Clarissa, Jessica e Lucrezia. “Le sorelle Selassié stanno ricevendo informazioni su importanti questioni familiari”, si legge sui canali ufficiali del reality. A cosa farà riferimento? E’ possibile immaginare come le ultime notizie circolate in questi giorni sul conto del padre Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié abbiano destato molto scalpore soprattutto presso la famiglia delle tre sorelle gieffine.

Un vero e proprio scandalo che andrebbe indirettamente anche a coinvolgere il Grande Fratello Vip e che è venuto a galla dopo un articolo pubblicato dal settimanale Oggi. La storia partirebbe dal Lussemburgo per poi arrivare nel carcere di Lugano. Il padre di Clarissa, Lulù e Jessica, infatti, si troverebbe attualmente in una prigione in Svizzera dopo essere stato raggiunto da un mandato di cattura internazionale. Stando a quanto emerso, l’uomo sarebbe stato arrestato lo scorso giugno mentre si trovava in Lussemburgo per poi essere estradato nelle passate settimane in Svizzera. Il padre delle tre principessine etiopi dovrà rispondere dell’accusa di truffa e falsità in documenti ed a quanto pare trascorrerà almeno i prossimi tre mesi in una cella del carcere di Lugano dove è trattenuto alla luce del riconosciuto pericolo di fuga e inquinamento delle prove.

Padre sorelle Selassié in carcere: la vicenda approda al GF Vip?

Una situazione controversa, quella che vedrebbe protagonista (a insaputa delle tre gieffine?) il padre di Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié, le tre sorelle etiopi attualmente rinchiuse nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano Il Giornale nell’edizione online, l’uomo e presunto principe africano (anche se pare sia stata smentita la sua discendenza nobile) era stato denunciato da tre investitori ticinesi che gli avevano affidato del denaro per un totale di circa 10 milioni di franchi. Soldi che sarebbero dovuti servire per finanziare una trattativa che l’uomo sosteneva di aver avviato con la Germania per l’incasso di bond risalenti al 1922 emessi per rispettare gli impegni assunti con il Trattato di Versailles.

Una volta eseguiti i bonifici per ben tre anni, sostiene l’accusa, i tre imprenditori avrebbero iniziato a sospettare del presunto affare e della buonafede del signor Selassié, procedendo con la denuncia a suo carico. Un vero e proprio raggiro, quello emerso, che il padre delle principesse etiopi avrebbe architettato ostentando i suoi beni di lusso. La difesa, intanto, avrebbe respinto ogni accusa a carico del presunto principe che, stando ancora a quanto svelato ancora dal settimanale Oggi, sarebbe realmente nato in Etiopia, ma non nella famiglia dell’imperatore. In realtà Giulio Bissiri – questo il primo nome emerso dal mandato di cattura – sarebbe figlio di un giardiniere italiano che lavorava al servizio di Hailé Selassié. Il caso potrebbe ora approdare in prima serata in occasione della puntata del GF Vip?

