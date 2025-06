La famiglia Selassié si è finalmente riunita. Giulio Bissiri, padre delle tre sorelle, è tornato in libertà dopo un periodo di detenzione in Svizzera. L’uomo era stato condannato a sei anni di carcere per truffa, con sentenza confermata nel 2023 e incarcerazione a Lugano. Oggi, però, è stato rilasciato e si dice pronto a dimostrare la propria innocenza. Subito dopo la scarcerazione, ha infatti rilasciato un’intervista al settimanale Chi, posando in esclusiva con la moglie e le figlie Jessica, Lulù e Clarissa.

Non solo, negli anni a Giulio è stato contestato anche il titolo nobiliare. L’uomo si è sempre presentato come il principe Aklile Berhan Makonnen Haile Selassie, sostenendo di essere figlio del secondogenito dell’ultimo imperatore d’Etiopia. Difatti, anche le sue tre figlie hanno più volte rivendicato pubblicamente il titolo di principesse. Tuttavia, secondo alcune ricostruzioni, Giulio sarebbe in realtà il figlio di un giardiniere italiano impiegato presso il palazzo imperiale del Negus Hailé Selassié. Nell’intervista rilasciata a Chi, l’uomo ha ribadito con fermezza le sue origini nobiliari, affermando di essere molto amato in Etiopia e di essere vittima di ostilità da parte di alcuni membri della famiglia, mossi da interessi legati all’eredità.

Il padre delle sorelle Selassiè rompe il silenzio: la vita dopo il carcere

“Ho vissuto a corte e anche fuori corte perché ero perseguitato da alcuni membri della mia famiglia. Sono tornato tante volte in Etiopia e mi amano tutti. Alla mia famiglia la mia popolarità ha sempre dato fastidio, ma io li ho sempre amati e supportati economicamente. Infatti scriverò un libro dal titolo “Un trono per molti pretendenti”. Sono rientrato in Italia nel 1979, avendo un nonno italiano. In seguito, quando è caduto il regime, ho potuto riprendere il mio nome. Mio nonno materno non è mai stato un giardiniere, ma si occupava delle questione dell’agricoltura dell’Etiopia. Mio nonno paterno, invece, è l’imperatore“, ha spiegato Giulio Bissiri a Chi.

“La possibilità di tornare sul trono? Sono una persona umile, non posso dirlo con certezza, ma non sono interessato perché voglio dedicare tempo alla mia famiglia“, ha poi aggiunto il padre di Lulù, Clarissa e Jessica Selassiè. Infine, si è anche difeso dalle accuse di truffa, spiegando di essere stato vittima di un inganno e di essere pronto a dimostrare la sua innocenza, portando anche chi di dovere delle sedi opportune. Per quanto riguarda il carcere, ha spiegato di essersi trovato abbastanza bene, ma di essere sempre stato preoccupato per la sua famiglia.