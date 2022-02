Giulio Bissiri, papà di Jessica Selassiè perché è in carcere?/ “Lo amiamo, fiera di lui”

È tempo di riflessioni nella Casa del Grande Fratello Vip per Jessica Selassiè. La gieffina ha tracciato la sua linea della vita di cui si parlerà oggi nel corso della nuova puntata del reality. Tra gli argomenti più scottanti di questo resoconto della sua vita non mancherà il rapporto con suo padre e le vicende di cronaca che lo hanno visto protagonista. L’uomo si chiama Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié ma è iscritto all’anagrafe come Giulio Bissiri. Attualmente in carcere a Lugano accusato di truffa.

“Noi non abbiamo vergogna, amiamo nostro padre e siamo fiere di lui. Siamo venute qui per tenere alto il suo nome.”, hanno dichiarato le tre sorelle quanto Alfonso Signorini ha toccato per la prima volta l’argomento in diretta. Una notizia che Jessica, Lulù e Clarissa hanno poi condiviso anche con gli altri inquilini della Casa.

“Perché non ve l’abbiamo detto prima? Perché lui è una persona, mentre noi siamo tre individui separati, non ce la sentivamo di condividere un nostro dolore, perché magari nessuno lo avrebbe scoperto. Però, nostro padre ci aveva avvertito che poteva succedere. Noi sappiamo la verità e non ci vergogniamo di nostro padre”, ha dichiarato Jessica Selassiè, affiancata dalle sue sorelle, in diretta al Grande Fratello Vip. Poi, spostando l’argomento sul loro papà, le tre lo hanno definito un uomo “dolce, generoso, gentile, si toglie delle cose lui per aiutare chi ha bisogno.” Nonostante l’accusa che lo ha portato in carcere, le Selassiè hanno ammesso di credere alla buona fede del padre e di stimarlo.

