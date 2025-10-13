Giulio Carotenuto, chi è il concorrente del Grande Fratello? Medico odontoiatra e volontario in Africa, ecco chi è il giovane partenopeo

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2025 c’è anche Giulio Carotenuto, medico odontoiatra originario di Torre Annunziata, vicino Napoli, che dopo aver studiato al Policlinico “Federico II” nel capoluogo partenopeo ha cominciato a lavorare presso lo studio che porta il suo nome. Nato da papà medico, Giulio ha infatti aperto un suo studio medico, che porta avanti con altri collaboratori. Come dicevamo, anche il papà di Giulio è un medico, così come la sorella: la mamma, invece, pur non essendo una dottoressa come il resto della famiglia, sembra invece essere quella che più di tutti sa comprendere i malesseri dei suoi familiari e curarli, come rivelato proprio da Giulio.

Giulio Carotenuto si è dedicato, nel corso della sua giovane vita, alla professione medica e non soltanto. Il concorrente del Grande Fratello, infatti, ha raccontato anche di fare anche volontariato. Da anni, infatti, ha scoperto la bellezza di prendersi cura degli altri senza avere nulla in cambio, se non sorrisi e gentilezza. Il tutto è cominciato durante un viaggio a Zanzibar, quando Giulio si è trovato di fronte ad una bambina che non poteva neppure mangiare a causa dei dolori che aveva in bocca. Dopo averla curata, è tornata a nutristi e a prendere peso, tornando dunque ad una vita normale. Da quel momento Giulio ha deciso proprio di dedicarsi al volontariato.

Giulio Carotenuto, chi è: l’esperienza da volontario

Giulio Carotenuto ha deciso, dopo aver intrapreso l’esperienza da volontario, di aprire un’associazione. Si chiama “Aisha Foundation Odv” l’organizzazione di volontariato che permette a Giulio e a tante altre persone di visitare ogni anno nuovi Paesi dell’Africa, offrendo assistenza sanitaria ai più bisognosi. Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, Giulio Carotenuto ha avuto modo di parlare proprio di questo suo lato più nascosto, ma comunque particolarmente sensibile e degno di essere raccontato.