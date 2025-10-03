Attimi di paura per Giulio Carotenuto al Grande Fratello: Benedetta Stocchi gli spegne una sigaretta nell'occhio e lui corre dal medico

Incidente al Grande Fratello 2025 e paura per Giulio Carotenuto. Nelle ultime ore, si sta diffondendo un video che mostra attimi di preoccupazione per il gieffino a causa di un gesto non intenzionale di Benedetta Stocchi. Tutto è accaduto in giardino, dove i ragazzi stavano trascorrendo dei momenti tra sole e chiacchierate. C’era anche chi, come Benedetta Stocchi, stava fumando una sigaretta. Nel video (che trovate sotto), si vede Giulio calarsi improvvisamente e al contempo Benedetta muovere la mano con la sigaretta, che finisce involontariamente proprio nell’occhio del gieffino.

“Ma sei scema? La sigaretta nell’occhio!” urla Giulio a Benedetta dopo l’incidente, vistosamente spaventato. Poi lo si vede correre via in Casa. L’odontoiatra è stato immediatamente chiamato in confessionale, dopo c’è poi stato un intervento medico.

Giulio Carotenuto, cos’è successo dopo l’incidente all’occhio al Grande Fratello e come sta

Come sta Giulio Carotenuto dopo l’incidente all’occhio? A quanto pare, per il concorrente del Grande Fratello è stato più lo spavento che l’effettiva scottatura. D’altronde, tutto è accaduto in fretta e anche in una parte molto delicata del viso, cosa che ha allarmato sia Giulio che i presenti. Fioccano, intanto, un po’ di critiche nei confronti di Benedetta, soprattutto per la reazione all’incidente. Ma sospetti sulla ragazza si stanno diffondendo anche e proprio per la sua vicinanza a Giulio, nata quasi subito. C’è chi la trova una mossa strategica e non spontanea, dunque, non un reale interesse nei confronti del concorrente. Un argomento che sarà sicuramente approfondito nel corso della prossima diretta del Grande Fratello, che ci attende lunedì prossimo i n prima serata.

