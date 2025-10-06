Giulio Carotenuto ammette un interesse verso Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025, lei lo stronca durante il gioco "Obbligo o verità": cosa ha risposto

Sbocciano i primi interessi nella Casa del Grande Fratello 2025 e, a finire al centro dell’attenzione nelle ultime ore, è Giulio Carotenuto. Il medico odontoiatra in questi primi giorni di reality si è inizialmente avvicinato a Benedetta Stocchi, con cui ha instaurato un rapporto di complicità poi raffreddatosi più recentemente, ma ha anche ammesso di nutrire un certo interesse nei confronti di un’altra coinquilina: Anita Mazzotta.

La confidenza è arrivata durante il gioco Obbligo o verità, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, durante il quale il gruppo si è messo alla prova tra risate e anche qualche scomoda domanda. Come quella, secca e diretta, che viene rivolta proprio a Giulio: “La donna che vorresti cascasse nelle tue grinfie è Anita?“.

Il concorrente di fronte a questa domanda ammette: “Può essere…” Una risposta che lascia aperti molti dubbi e infinite interpretazioni, ma che lascia sicuramente intendere che la presenza della Mazzotta nella Casa non gli è affatto indifferente. Tuttavia, dalla piercer arriva una secca risposta che lo gela senza mezze misure: “Mai, né dentro né fuori“.

Anita Mazzotta critica con Giulio: “Lui pensa come personaggio…“

La risposta di Anita Mazzotta a Giulio Carotenuto è categorica: da parte sua, non c’è l’interesse ad approfondire una conoscenza con lui. Il discorso si sposta poi in giardino, dove la piercer si confida con Matteo a altri coinquilini proprio sull’atteggiamento del medico, che inizialmente si è avvicinato a Benedetta per poi cambiare improvvisamente direzione e spostare l’attenzione su di lei.

“Ha dormito con una persona e, dopo, non può venire a dirmi: ‘Tu sei la mia persona’ – ammette Anita – Se dovesse esserci una persona, ma non è questo il contesto, io lo farò sapere ma non farò mai nulla qua dentro perché non voglio essere associata a nessuno. In questi mesi, voglio fare qualcosa dove penso solo a me“.

Alcuni coinquilini sottolineano che quello di Giulio potrebbe essere un personaggio costruito appositamente per il reality, lei aggiunge: “Lui pensa come personaggio: non è costruito tutto, ma dopo due giorni non vai a letto con una persona…“.