Secondo Simone De Bianchi, Giulio Carotenuto rischierebbe l'eliminazione dal Grande Fratello: ecco il perché della previsione choc

Il Grande Fratello 2025 è iniziato da soli pochi giorni, ma si stanno già creato le prime dinamiche e i primi legami tra i concorrenti. A far discutere in modo particolare i gieffini è soprattutto il rapporto nato tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi. Tra i due è nato un vero e proprio feeling e c’è chi si chiede se non sia anche qualcosa in più. D’altronde, i segnali non mancano, come hanno notato anche Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio.

Domenico, che dorme insieme a Giulio, ha vissuto anche un momento di difficoltà nelle scorse ore, quando ha trovato il suo posto del letto occupato da Benedetta. Non sapendo dove andare a dormire, il gieffino si è sfogato con Simone e Giulia, manifestando i suoi dubbi non solo sulla notte, ma anche sul rapporto dell’amico con la Stocchi. Questo ha sollevato una discussione tra i tre, durante la quale Simone ha espresso senza mezzi termini le sue preoccupazioni per il futuro di Giulio nella Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Simone preoccupato per Giulio Carotenuto: perché, secondo lui, rischierebbe l’eliminazione

Alcuni concorrenti non sono certi della genuinità di questo legame tra Giulio e Benedetta, e temono si tratti invece di una strategia per emergere nel reality. In quest’ottica, Simone ritiene che questo rapporto possa costare molto a Giulio a livello di gioco. Il dottore è infatti l’unico che non potrà avere l’immunità dalla nomination, essendosi sacrificato per l’acqua calda, e chi sospetta della non veridicità del rapporto con Benedetta potrebbe nominare proprio lui, facendolo finire dritto al televoto per l’eliminazione. “Giulio rischia. – ha ammesso il gieffino, per poi concludere con amarezza – Secondo me rischia anche di perdere un’amica, poteva andarci più piano”. Non resta che vedere come evolverà questa situazione nella Casa del Grande Fratello.