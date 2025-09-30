Giulio Carotenuto al Grande Fratello 2025 racconta la sua esperienza da volontario umanitario in Africa: "Ho creato un'associazione..."

Giulio Carotenuto al Grande Fratello 2025: le missioni umanitarie in Africa

Tra i concorrenti del Grande Fratello 2025 troviamo anche Giulio Carotenuto, entrato nella Casa ieri e già protagonista. Non solo per il nascente feeling con la coinquilina Benedetta Stocchi, ma anche per un emozionante racconto della sua esperienza da volontario umanitario in Africa, iniziata diversi anni fa e che l’hanno spesso portato in missione nei Paesi in via di sviluppo per aiutare bambini e ragazzi in difficoltà.

Grande Fratello 2025, "lunedì entrano altri 12 concorrenti"/ Spoiler bomba sulla prossima puntata!

Come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, l’odontoiatra si è ritrovato a raccontare queste esperienze ad alcuni coinquilini, spiegando com’è nato tutto: “Io inizialmente volevo andare in Nepal, era prima del Covid, e volevo farmi una vacanza e andare a conoscere un posto diverso. Quando poi ho sentito la storia di questa associazione che partiva per andare in Africa, mi sono cimentato subito“.

Grazia Kendi non è single! Con chi è fidanzata?/ Scoop: “Lui è un ex volto di Temptation Island”

Da quel momento in poi ha avviato la sua missione: “Da lì è stato un susseguirsi di caso. Ero andato come volontario umanitario, mi hanno chiamato come medico e ho fatto un intervento ad una bambina. Le abbiamo tolto delle lesioni alla bocca, aveva i denti marci, stava male…“.

Giulio Carotenuto e il volontariato: “Lo faccio per vedere i loro sorrisi…“

Giulio Carotenuto al Grande Fratello 2025 ha raccontato il rapporto instaurato con questa bambina, che riuscì a curare dalla malattia: “Quando sono andato a salutarla, lei stava mangiando, si era ripresa. Ho creato questa associazione proprio con il suo nome, e sto girando l’Africa“.

Grazia Kendi è single al Grande Fratello 2025: "Non parliamo di relazioni!"/ "I miei ex fidanzati..."

Entrando più nello specifico delle sue missioni umanitarie, ha spiegato quanto sia prezioso fornire un contributo ai bambini in difficoltà e quanto sia speciale l’affetto che ricevi da loro: “Io sto facendo tanto nei campi profughi sotto l’Algeria. Sono molto egoista perché alla fine mi accontento di quello che faccio, e lo faccio per vedere i sorrisi di quei bambini, mi sciolgo…“.

Il concorrente, infine, ammette: “Tutto quello che io do a loro è una briciola, rispetto a quello che mi danno loro: emozioni, sorrisi, giochi, spensieratezza. Riescono sempre a cogliere il lato positivo“.