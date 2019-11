GIULIO CAVALLI ABBANDONATO IN ORFANOTROFIO/ “Giovannino? Beati voi che…” (Italiasì!)

L’articolo di Giulio Cavalli sulle pagine (web) di Tpi è un articolo da leggere. Un punto di vista diverso sulla vicenda di Giovannino, il neonato abbandonato nell’Ospedale Sant’Anna di Torino perché mamma e papà non se la sono sentita di prendersene cura. Il piccolo, infatti, è affetto da una malattia rara, l’Ittiosi Arlecchino, che ha fatto paura ai suoi genitori. La paura, se non altro, è una delle ipotesi; l’altra ipotesi è che i due abbiano deciso di lasciarlo lì per questioni economiche. Ma non è il caso di stare a sindacare su una pur legittima scelta, come qualcuno invece si è permesso di fare nei giorni scorsi. Cavalli rappresenta l’eccezione. Lui è uno dei pochi a poterne parlare con cognizione di causa, essendo lui stesso cresciuto da orfano. Per questo, oggi pomeriggio, è invitato a Italiasì!.

Parla l'”orfano” Giulio Cavalli

“E pensare che io invece sono stato abbandonato per davvero, da bambino, orfano e poi adottato, e ci ho messo tutta una vita a non riuscire né a condannare né a perdonare quelli che mi hanno lasciato…”, ha scritto Giulio Cavalli commentando la vicenda. La sua è una sorta di provocazione rivolta ai genitori “perfetti” o che si professano tali. Nessuno lo è, meno che mai quelli che giudicano gli altri. Cavalli è l’unico che ci va piano, l’unico che valuta ogni elemento dandogli il giusto peso: “C’è Giovannino, un bimbo abbandonato in ospedale, e avete già deciso tutto: avete trovato un forma al peccato e avete additato i peccatori, senza nemmeno bisogno della mela e del serpente”. Da solo, lui, non è mai riuscito a vedere tutto bianco o tutto nero. Da orfano. “E invece mi sarebbe bastato citofonare ai giudicatori seriali per farmi leggere l’infanzia come si leggono i fondi del caffè o le righe della mano”, continua. “Eppure non riesco a non dirvi quanto fa schifo questo vostro addentrarvi nelle cose umane calpestandole come stracci. Beati voi che sapete tutto”.

Giulio Cavalli: “Beati voi…”

Le “beatitudini” di Giulio Cavalli sono una trafila di paradossi: “Beati voi che sapete tutto. Davvero. Di cuore. Beato quel lucido giornalista che ha deciso che i genitori di Giovannino siano ‘degli infami’ che ‘l’hanno abbandonato alla sua malattia’. (…) Beati voi che sapete fare i genitori, solo voi, e che quando vi chiedono come farlo rispondete che ‘eh, una volta’ o che ‘due schiaffoni non hanno mai fatto male a nessuno’ e qui finisce tutta la vostra filosofia dei valori e dell’educazioni. Beati voi, nuova borghesia di giudicatori seriali che tutto il giorno dividete il ‘buono’ dal ‘cattivo’ senza nemmeno il bisogno di sporcarsi un po’ con un po’ di complessità. Vi è tutto chiaro, tutto netto: quando un figlio di qualcun altro compie una caz*ata è colpa dei genitori e quando qualche vostro figlio fa cose da non fare invece è colpa della società, di questo tempo, dei videogiochi o dei genitori degli amici di vostro figlio che non hanno educato i loro”. In definitiva: “Beati voi che sapete cosa è giusto e sbagliato, che misurate a spanne il coraggio (sempre quello degli altri) seduti su troni a forma di Facebook, di Twitter o di qualsiasi megafono avete appena imparato a usare”.



