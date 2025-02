È stato eletto oggi – durante la 19esima seduta planaria che si è riunita a Roma nelle ultime giornate – presidente dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo il deputato leghista Giulio Centemero che presiederà l’importante organizzazione nel corso dei prossimi due anni e che godeva di un ampio appoggio e dell’endorsement del presidente della Camera Lorenzo Fontana e del presidente del Senato Ignazio La Russa: un ruolo – quello ricoperto da Giulio Centemero a partire da oggi – certamente importante e che lo renderà protagonista del futuro della regione mediterranea.

Prima di arrivare a Giulio Centemero e al suo piano per il futuro – infatti – vale la pena ricordare che l’Assemblea parlamentare del Mediterraneo è un’organizzazione riconosciuta dall’ONU che raccoglie l’adesione di 31 differenti stati tra cui alcuni associati (come nel caso della Santa Sede e degli USA) ed altri veri e propri membri (oltre all’Italia, buona parte delle realtà mediterranee tra Africa, Balcani e Medio Oriente): il suo obiettivo primario è quello di promuovere lo sviluppo e la cooperazione della regione che si affaccia al ‘nostro’ mare, attraverso la diplomazia parlamentare.

Giulio Centemero: “Tanti obbiettivi per i miei due anni alla guida dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo”

Partendo dall’attualità geopolitica, dopo il suo insediamento Giulio Centemero ha ricordato che attualmente il mondo intero è al centro di una vera e propria “tempesta” che non sta risparmiando neppure il “Mare Nostrum“, precisando che in un contesto così complesso diventa ancora più importante “recuperare il ruolo di questo mare” da considerare un vero e proprio “ponte tra popoli e culture” più che un semplice “bacino d’acqua“.

In tal senso, tracciando la strada per i prossimi due anni, Giulio Centemero ha inizialmente posto l’attenzione sulla volontà di creare “un forum dei giovani del Mediterraneo e del Golfo“, lavorando al contempo per “costruire delle prospettive di pace e prosperità“, ma anche per “promuovere soluzioni comuni e concertate al cambiamento climatico, al degrado ambientale, alle disuguaglianze [e] all’accesso ingiusto (..) alle risorse“; il tutto dando anche ulteriore “slancio alle attività del Forum parlamentare delle donne” a favore di “politiche di genere” nuove e giuste: l’obiettivo – insomma – per Giulio Centemero deve essere quello di “migliore non solo il tempo attuale ma il futuro” costruendo ed inserendo “nel puzzle della pace il nostro tassello che speriamo sia quello fondamentale“.