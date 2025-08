Giulio Ciccone ha vinto la Clasica San Sebastian 2025: splendido trionfo in solitaria al rientro in gara per l'abruzzese della Lidl-Trek (oggi 2 agosto)

Giulio Ciccone ha vinto la Clasica San Sebastian 2025 oggi, sabato 2 agosto. È un trionfo meraviglioso per l’abruzzese della Lidl-Trek, sia per la qualità della vittoria ottenuta arrivando da solo a braccia alzate sul traguardo della classica spagnola del World Tour, sia perché il corridore della Lidl-Trek era al rientro dopo la caduta di Gorizia che gli costò il ritiro al Giro d’Italia.

Insomma, sarebbe stata più che giustificata una condizione ancora non al meglio per Giulio Ciccone, che invece ha firmato un vero e proprio capolavoro per la vittoria numero otto dell’Italia nella Clasica San Sebastian, la corsa di un giorno più importante in Spagna, che i nostri corridori non vincevano dal 2007 con Leonardo Bertagnolli.

Per Giulio Ciccone è invece la vittoria più prestigiosa della carriera corse di un giorno, che d’altronde sono nelle corde dell’abruzzese, terzo al Giro di Lombardia l’anno scorso e secondo alla Liegi Bastogne Liegi ad aprile. È il momento migliore della carriera per l’uomo della Lidl-Trek, chissà quanto avrebbe potuto farci divertire nella terza settimana del Giro d’Italia…

Questo però non è il momento dei rimpianti: Giulio Ciccone ha colto una bellissima vittoria per il ciclismo italiano e ora pensa alla Vuelta, magari per puntare alla classifica degli scalatori, che l’abruzzese in carriera ha già conquistato sia al Giro d’Italia nel 2019, sia al Tour de France nel 2023.

GIULIO CICCONE HA VINTO LA CLASICA SAN SEBASTIAN 2025: LA CRONACA

Ripercorriamo allora in breve la vittoria di Giulio Ciccone alla Clasica San Sebastian 2025: sulla penultima salita di giornata hanno attaccato l’abruzzese e il messicano Isaac Del Toro, una coppia di enorme valore che ha guadagnato un bel margine di vantaggio sulle rampe del duro Erlaitz, poi i due sono andati d’accordo nel successivo tratto di pianura e si sono presentati con un margine di vantaggio di quasi un minuto sugli inseguitori sulla decisiva salita del Murgil Tontorra, a circa 10 km dall’arrivo di San Sebastian.

Qui da dietro c’è stato il grande attacco dello svizzero Jan Christen, compagno di squadra di Del Toro, che ha raggiunto la coppia di testa e ha attaccato, mandando in crisi proprio il messicano. Giulio Ciccone invece è riuscito a resistere e qualche centinaia di metri più tardi ha contrattaccato, scollinando da solo. La discesa e il successivo breve tratto di pianura hanno visto il vano inseguimento di Christen, che sul traguardo è arrivato secondo a 9” dal vincitore, poi terzo a 19” il belga Maxim Van Gils, che ha vinto la volata di un quartetto che comprendeva lo stesso Del Toro.