Giulio si lascia andare ad una confessione al Grande Fratello e svela la sua paura più grande.

A distanza di quasi due settimane dall’inizio del Grande Fratello 2025, in casa, cominciano a delinearsi le prime alleanze, le prime strategie e i primi rapporti. Se inizialmente, tutti hanno fatto gruppo con tutti, adesso c’è chi comincia a sentire l’esigenza di coltivare i rapporti con le persone che sente più vicine. Motivo per cui l’imminente arrivo dei cinque, nuovi concorrenti spaventa gli inquilini della casa.

Anita, Giulio, Giulia e Francesco non nascondono di essere molto diffidenti nei confronti dei nuovi concorrenti temendo che il loro arrivo e il loro modo di fare non solo pregiudichi l’equilibrio del gruppo ma rovini i rapporti che stanno nascendo. Tra tutti, in particolare, è Giulio quello che ammette di temere di perdere le persone con cui vuole continuare a condividere l’esperienza sperando di arrivare fino in fondo.

Grande Fratello 2025, Giulio: con chi vuole arrivare fino in fondo

In giardino, Giulio si ritrova con Giulia e Francesco a cui confessa di temere l’arrivo dei nuovi compagni. “Io sto cominciando a capire chi sento vicino e chi, anche all’interno del gruppo, non sento vicino a me”, esordisce Giulio. “In questo momento mi sento di proteggere Benedetta, Anita, Grazia, Francesco, Giulia e Jonas un po’”, dice parlando proprio con Giulia e Francesco.

“Siete voi le persone con cui vorrei andare avanti in questo percorso. Siete voi le persone con cui condividere le mi storie e le vostre storie”, dice ancora l’odontoiatra. “Sarà dura. Non voglio perdere il rapporto che stiamo costruendo insieme. Per quanto sia un gioco, siamo riusciti a creare una sintonia clamorosa. Siete come se foste miei amici storici e quindi vado in protezione”, conclude.

