Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi nuova coppia? Hanno mostrato una certa vicinanza in questi primi giorni di Grande Fratello. Non tutti ci credono

Il Grande Fratello 2025 ha preso il via da circa una settimana e come sempre è testimone di polemiche, liti ma anche piccoli o grandi amori. Nei primi giorni tanti fan si sono chiesti quali potrebbero essere le possibili coppie e subito è nata una possibile coppia, si parla molto del possibile flirt tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi.

Fin dalle prime giornate all’interno della casa i due sono apparsi quasi inseparabili e i fan hanno notato un certo feeling tra loro. Abbracci e risate ma già qualcosa che è nato sotto le coperte, i due sembrano essere qualcosa di più di amici ma questo rapido feeling ha destato più di un sospetto sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello.

Altri inquilini hanno scherzato sulla ‘nascente’ coppia composta da Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi e Benedetta ha affermato: “Mettetegli le manette e lasciamolo qui sul divanetto”, poi i due si sono fermati sul letto e lui appare già cotto della ragazza anche se più di qualcosa non convince tutti all’interno della casa.

Grande Fratello 2025, Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi sono veramente una coppia?

All’interno della casa in questa nuova edizione del Grande Fratello tanti hanno notato la vicinanza tra Giulio e Benedetta ma non tutti credono davvero a questo presunto flirt. Jonas, uno dei più pungenti in questi primi giorni, ha parlato di questa nuova coppia o meglio non ha fatto riferimento di nomi ma ha chiarito il suo pensiero:

“Ho visto alcune persone con degli obiettivi e alcuni mi sono apparsi anche un pò subdoli. Iniziare subito con il contatto fisico è una strategia” ha sottolineato Jonas e in tanti tra i fan hanno dato ragione all’uomo, ma anche Simone De Bianchi ha espresso qualche perplessità sulla presunta veridicità di questo piccolo gossip:

“Fuori ne stanno già parlando e si, potrebbe essere strategia. Io non sono entrato nella casa con lo scopo di baciarmi tutte le donne all’interno, poi se capita una cosa vera e non studiata vediamo” ha sottolineato il giovane ragazzo che ha aperto tranquillamente senza remore.