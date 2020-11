Giulio e Giulia Violati, marito e figlia Maria Grazia Cucinotta/ “La nostra vita è..”

Giulio Violati è l’uomo che Maria Grazia Cucinotta ha scelto di sposare nel 1995 sicura che sarebbe stato un marito e un padre perfetto. La nascita di Giulia, l‘unica figlia della coppia, ha confermato le speranze dell’attrice che, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair, ha descritto così il marito: “È quel padre che avrei sempre voluto avere io. L’ho sposato per amore e perché sapevo che sarebbe stato fantastico come genitore”. Innamorati e felici come il primo giorno, Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta si sono uniti ancora di più con la nascita di Giulia che ha reso assolutamente perfetta la loro vita come ha scritto la stessa attrice in occasione del 18esimo compleanno della sua bambina: “La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore. Ogni volta che ti guardiamo amandoti ogni secondo di più. Tu sei la nostra vita, la nostra felicità”.

GIULIO E GIULIA VIOLATI, I GRANDI AMORI DI MARIA GRAZIA CUCINOTTA

Maria Grazia Cucinotta, pur avendo avuto una carriera brillante, lavorando con i più importanti registi, ha sempre messo al primo posto la famiglia. L’amore con il marito Giulio Violati che ha deciso di risposare in occasione del venticinquesimo anniversario di nozze, non è mai stato in crisi. Quella tra l’attrice e l’imprenditore è sempre stata un’unione stabile, vissuta lontana dalle luci dei riflettori. Concluso il lavoro sul set, infatti, la Cucinotta torna a casa dove ama prendersi cura della famiglia preparando anche ottime ricette come mostra sui social pubblicando i video casalinghi. Un amore che dura e resiste e che, come tutti i rapporti di coppia, deve superare anche momenti di difficoltà. “Ci siamo riscelti per continuare la nostra vita insieme. L’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto“, ha scritto recentemente l’attrice sui social.



