Giulio e Leonardo, fratello e figlio Pierpaolo Pretelli/ Due giovani papà in famiglia

Giulio Pretelli, il fratello minore di Pierpaolo Pretelli, ormai è un uomo a tutti gli effetti. Sono lontani i tempi in cui l’ex gieffino ed oggi concorrente di Tale e Quale Show tentava di proteggerlo considerandolo il suo cucciolo. Adesso, Giulio ha l’arduo ma bellissimo compito di prendersi cura della sua Sophie, la bambina nata circa un mese fa, frutto dell’amore con Alessia Pellegrino e che lo ha reso padre per la prima volta nonostante la sua giovanissima età.

Esattamente come accaduto per il fratello Pierpaolo, anche Giulio Pretelli ha potuto vivere in prima persona la gioia della paternità da giovanissimo. Il ragazzo aveva dato l’annuncio di stare aspettando un figlio proprio nella Casa del Grande Fratello Vip, nella passata edizione, emozionando Pierpaolo e lasciandolo letteralmente senza parole. All’epoca Pierpaolo aveva manifestato qualche preoccupazione per il futuro del fratello commentando con i suoi inquilini: “Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare. I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”.

Pierpaolo Pretelli è padre del piccolo Leonardo, il figlio nato dalla relazione con la sua ex Ariadna Romero. Il bambino è nato il 18 luglio 2017 e rappresenta la grande gioia di mamma e papà. La fine della storia tra Pierpaolo e Ariadna, entrambi genitori da giovanissimi, non ha necessariamente rappresentato un ostacolo nel suo rapporto con il piccolo Leo, il quale sembra essere particolarmente legato al padre con cui, impegni permettendo, trascorre parecchio tempo insieme.

Proprio nel weekend di Halloween, il piccolo ha trascorso parecchio tempo anche con Giulia Salemi, fidanzata del padre, e con la sorella di quest’ultima, Margherita, coetanea del figlio di Pierpaolo. I quattro hanno passato dei momenti molto teneri come una vera famiglia, condividendoli sui social dove sono stati molto apprezzati dai fan dei “Prelemi”. E c’è già chi ha riscontrato le stesse espressioni nei volti dei piccoli Leo e Margherita paragonandole a quelle innamorate di Pierpaolo e Giulia Salemi. L’incontro tra i due bambini ha contribuito ad aggiungere un altro passo nella storia tra Pretelli e l’influencer. Basti pensare che ospite di Domenica In, Pierpaolo aveva svelato il desiderio di voler avere un figlio dalla donna amata.

