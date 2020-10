Giulio, fratello Pierpaolo Pretelli/ “Elisabetta Gregoraci? Può conquistarla!”

Non tutti sanno che Pierpaolo Pretelli ha una persona pronta a sostenerla e difenderla sempre, anche mettendoci la faccia in Tv. Si tratta di suo fratello, Giulio Pretelli, più piccolo di qualche anno. Lo abbiamo spesso visto, nel corso di queste settimane, ospite di Barbara D’Urso nei suoi vari salotti televisivi. Giulio è stato invitato non solo per chiacchierare di questa avventura del fratello ma anche per commentare l’avvicinamento alla bella Elisabetta Gregoraci, per la quale Pierpaolo ha preso una bella cotta. Giulio, d’altronde, ha ammesso di essere certo che suo fratello possa conquistare, giorno dopo giorno, la conduttrice. D’altronde è chiaro che tra i due ci sia un forte feeling.

Giulio Pretelli, sorpresa al fratello Pierpaolo al Grande Fratello Vip?

Giulio Pretelli è il fratello di Pierpaolo che da circa un mese è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. È proprio qui che i due potrebbero presto incontrarsi, magari proprio nel corso della diretta in onda questa sera, 12 ottobre, su Canale 5. Stasera con Alfonso Signorini si parlerà infatti della vita dell’ex velino e chissà che questo momento così personale non si concluda con la sorpresa di un familiare che potrebbe dunque essere Giulio. Non ci resta che attendere la diretta di questa sera su Canale 5.



