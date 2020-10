Giulio fratello Pierpaolo Pretelli/ “Gregoraci, colpi al petto? Destinatario preciso”

Giulio Pretelli, il fratello del gieffino Pierpaolo, è intervenuto oggi su RTL 102.5 News con l’esperto di gossip Francesco Fredella per commentare le ultime vicende relative all’ex Velino. Ad oggi Giulio ha sempre difeso a spada tratta il fratello da ogni attacco esterno alla Casa. Ma come è realmente Pierpaolo? E soprattutto, può definirlo davvero innamorato di Elisabetta Gregoraci? “Io penso che è iniziato tutto come un gioco al GF Vip, secondo me non è innamorato ma molto preso da Elisabetta”, ha commentato il ventenne. Dopo un inizio goliardico, quindi, a suo dire le cose con il passare dei giorni sarebbero poi cambiate, come dimostra lo stesso atteggiamento di Pierpaolo che anche in occasione della scoperta dei famosi “colpetti al petto” destinati forse ad un altro uomo all’esterno della Casa, avrebbe manifestato una certa amarezza. “Lì è stato abbastanza male, un po’ per il figlio, un po’ per lei”, ha aggiunto Giulio. A tal proposito, Pierpaolo è un ottimo padre e in sua assenza è Giulio a fare lo zio super attento del piccolo, fornendo un aiuto concreto alla madre Ariadna Romero: “Ho preso una piccola parte di Pierpaolo”, ha commentato scherzando, svelando che il bambino è “identico a me da piccolo”.

GIULIO, FRATELLO PIERPAOLO PRETELLI COMMENTA LA CONOSCENZA CON LA GREGORACI

La presenza di Pierpaolo Pretelli nella Casa del GF Vip ha inevitabilmente creato delle emozioni forti nel fratello Giulio che, ospite di Fredella in radio, ha svelato: “Ho seguito la sua linea della vita che ancora non l’hanno mandata in onda e lì mi sono emozionato tantissimo”. Giulio si è detto molto soddisfatto del comportamento del fratello maggiore nel reality ed ha parlato poi del tipo di rapporto che c’è tra di loro: “Prima non avevamo un grande rapporto perchè io vivevo con i miei in Basilicata e lui a Roma, da quando però siamo andati a vivere insieme è nato un rapporto che è più di una fratellanza”, ha raccontato. Ma sul piano professionale, gli piacerebbe seguire le orme del fratello e magari prendere parte ad un reality o in generale fare tv? Giulio, senza peli sulla lingua ha replicato: “Sì, certo… Mi piace molto l’esperienza dell’Isola dei Famosi”. Per il buon Fredella però potrebbe essere anche un ottimo candidato a Uomini e Donne o Temptation Island. Al momento si limita ad essere un grande supporter del fratello: “Lui com’è al GF Vip è anche fuori dalla Casa”. Infine ha commentato il gesto di Elisabetta Gregoraci smascherato nella passata puntata da Signorini e che ha colpito molto Pierpaolo: “Secondo me la Gregoraci non ha capito davvero chi è Pierpaolo”. Ed in merito al destinatario dei “colpi al petto”, Giulio crede che non sia un gruppo come spiegato dalla conduttrice ma una persona ben precisa: “Guarda caso questi colpi li fa solo quando è con Pierpaolo o arriva un aereo”. Il fratello, ha ricordato l’ospite radiofonico, è entrato da single ma ha rivelato che solo Manila Gorio avrebbe cercato la popolarità attraverso l’ex Velino.



