Giulio, fratello Pierpaolo Pretelli/ “Stare in tv mi rende felice perché privarmene?”

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, è stato ospite di “Casa Chi” nella puntata di ieri, mercoledì 10 febbraio. In questi cinque mesi dentro la casa del Grande Fratello Vip, l’ex velino ha fatto emozionare il pubblico dalla sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, fino al suo amore con Giulia Salemi. Il fratello di Pierpaolo Pretelli è stato intervistato da Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia proprio sulla relazione tra i due gieffini. Giulio ha confermato che suo fratello è un “maschio alfa”, come definito lunedì sera da Antonella Elia: “Per come difende la sua donna. Prima era considerato uno zerbino, ora sta facendo tutto per difenderla”. Nonostante ciò, la Salemi si è lamentata che lui non interviene a suo favore: ha ragione o chiede troppo? “Pierpaolo è messo contro la sua famiglia tempo fa . Le dimostrazioni da parte sua ci sono state tutte. Lei non ha dato importanza al fatto che lui si è messo contro di noi…”, ha detto Giulio difendendo a spada tratta il fratello.

Giulio Pretelli: ecco perché mi piace andare in tv

Per quanto riguarda il rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, Giulio ha confermato che la famiglia si era affezionata alla loro amicizia, influenzata anche dai fan della coppia. Il fratello di Pierpaolo ha ribadito di aver cambiato idea su Giulia Salemi dopo il confronto con il fratello avvenuto dentro la casa del Grande Fratello Vip: “ Ho visto come difendeva Giulia e ho capito che lui è davvero innamorato”. A “Casa chi” spazio anche per domande più amene: se fosse dentro la casa Giulio Pretelli corteggerebbe Dayane Mello o Rosalinda Cannavò, senza entrare in competizione con il fratello. Infine Giulio ha ammesso di non essersi pentito delle sue ospitate in tv: “Le rifarei. Non ho mai remato contro Pierpaolo in tv. Stare in tv è un’emozione che mi rende felicissimo, perché dovrei privarmene? Non faccio male a nessuno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)





