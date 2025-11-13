Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi Lei frena: "Matrimonio e figli? Non è il momento, ecco perché"

Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi: “Siamo innamorati”

Reduce dall’esperienza di Tale e Quale Show, Antonella Fiordelisi è ospite nella puntata di oggi de La volta buona dove concederà una lunga intervista a Caterina Balivo parlando della recente esperienza nel talent di Carlo Conti ma sbilanciandosi anche sulla sua vita privata. Da mesi, infatti, il fidanzato di Antonella Fiordelisi è Giulio Fratini, ex compagno di Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise. In una recente intervista concessa a Novella2000, la showgirl ha ripercorso la sua storia d’amore dalla conoscenza fino all’idea del matrimonio e dei figli, per il quale ancora c’è tempo.

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini è nata quasi un anno fa ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine all’inizio sono rimasti entrambi colpiti dall’aspetto fisico ma poi sono andati oltre scoprendo di avere molto in comune: “Passando un po’ di tempo insieme ci siamo conosciuti, ho avuto modo di vedere che non è solo bello, ma è anche è un bravo ragazzo, intelligente e ha tante altre qualità.” Ed adesso Antonella ammette senza alcun dubbio: “Con Giulio sto bene, siamo innamorati, ma dobbiamo fare ancora tanti passi insieme.”



Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini: “Matrimonio e figli? Per ora non è il momento ma…”

Durante l’intervista Antonella Fiordelisi si è sbilanciata anche sul possibile matrimonio e figli con Giulio Fratini ma la showgirl ha frenato: “Al momento non ne parliamo e nemmeno ci pensiamo. Non mi sento ancora pronta io. Ma anche lui la pensa nello stesso modo, siamo uguali in questo. Se guardo indietro, sto vivendo la vita che avrei voluto poi è ovvio che se guardo avanti mi vedo mamma. Serve la persona giusta.” È troppo presto per fare progetti, del resto Antonella Fiordelisi è reduce dalla fine della sua ralazione con Edoardo Santamaria nata all’interno della Casa del Grande Fratello. I due sono stati insieme alcuni mesi prima di lasciarsi definitivamente. Dunque con il suo nuovo fidanzato Antonella Fiordelisi vuole andare molto più cauta.