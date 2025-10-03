Giulio Fratini è il fidanzato della schermitrice Antonella Fiordelisi, protagonista a Tale e Quale Show. I due hanno passato delle vacanze davvero roventi.
Giulio Fratini è il fidanzato della sportiva e showgirl Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti della trasmissione Tale e Quale Show. Fin dalla prima puntata Antonella si è messa in mostra durante la trasmissione di Carlo Conti ed ora c’è curiosità per vedere nuovamente la donna all’opera, ma vediamo chi è lui.
Giulio Fratini è un importante imprenditore italiano, figlio di Sandro Fratini, una leggenda nel suo settore. Giulio nasce a Firenze il 12 Marzo 1992, si è laureato al Politecnico di Milano ed ha conseguito una serie di grandi risultati a livello accademico. E’ diventato poi CEO delle Holding Belvedere Angelico ed è stato inserito tra gli Under 30 più importanti al mondo.
Parliamo dell’attuale proprietario del gruppo Ratti, ovvero un’azienda che lavora nel mondo dell’industria tessile. Negli anni l’uomo ha avuto diversi flirt e storie con donne dello spettacolo ed ora l’uomo sta insieme da qualche tempo ad Antonella Fiordelisi, i due appaiono davvero più legati che mai. Entrambi hanno vissuto un’estate di passione in vacanza insieme.
Giulio Fratini e il legame con Antonella Fiordelisi, poi le ‘storie famose’
Fin dal 2020 si parla spesso di Giulio Fratini per cronache relative al mondo del gossip, in passato si è parlato di flirt con Aida Yespica e con Raffaella Fico, oltre che con la conduttrice Roberta Morise. Oltre a con loro Andrea Fratini ha vissuto una storia anche con la showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci ed i due sono stati diversi mesi insieme.
Con Elisabetta i due si erano incontrati casualmente in treno ma dopo un anno hanno iniziato una storia durata poi alcuni mesi. Dopo la rottura e qualche mese Chi ha lanciato la bomba riguardo una relazione tra Giulio Fratini ed Antonella Fiordelisi, schermitrice e protagonista negli ultimi tempi nel mondo della tv, ora a Tale e Quale e Show.
Come riporta Chi i due sono apparsi molto vicini ed in atteggiamenti molto romantici fuori ad un hotel di proprietà del ragazzo ed i due anche in estate hanno pubblicato qualche foto e Instagram Stories che raccontava le loro vacanze insieme. La loro storia prosegue già da diversi mesi.