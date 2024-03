Giulio Fratini, chi è il fidanzato di Elisabetta Gregoraci/ Dal primo incontro sul treno, al colpo di fulmine

Giulio Fratini chi è il fidanzato di Elisabetta Gregoraci, noto imprenditore

Giulio Fratini è il fidanzato della nota showgirl Elisabetta Gregoraci. Lui è già conosciuto alla cronaca rosa per le sue due ex fidanzate: Roberta Morise e Raffaella Fico. Affascinante e influente imprenditore italiano, è nato a Firenze nel 1992. Fratini ha conseguito la laurea al Politecnico di Milano e un Master al Kings College di Londra.

Dopo aver completato i suoi studi è diventato CEO della Holding Belvedere Angelico. E’ stato anche inserito nella lista degli imprenditori under 30 di maggior rilievo in Italia. La sua vita privata è ormai piena dell’amore della showgirl con la quale la relazione sembra andare a gonfie vele.

Giulio Fratini e il primo incontro con Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha rotto il silenzio sulla sua relazione con Giulio Fratini, ai microfoni di Verissimo. La showgirl si è ‘sbottonata’ maggiormente sulla storia, inizialmente tenuta lontana dai riflettori, con il giovane imprenditore italiano. Il primo incontro è avvenuto in modo molto particolare.

“Ci siamo conosciuti in treno, mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino” dichiarava Gregoraci: “Sono uscite delle nostre foto insieme e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate quindi ho parlato di Giulio per evitare che lo facessero altri” sottolineava la showgirl per riguardo del figlio avuto dal suo ex marito Briatore, Nathan Falco. Al settimanale Chi, La conduttrice sul suo nuovo compagno ha aggiunto: “Va tutto bene e sono molto tranquilla; io vivo a Monte Carlo, lui a Firenze ma troviamo sempre il modo di vederci.”

