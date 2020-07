Giulio Fratini, chi è il nuovo fidanzato di Raffaella Fico/ Imprenditore di successo

Giulio Fratini è il ragazzo immortalato dai paparizzi del settimanale Chi durante un romantico weekend a Positano con Raffaella Fico. Nelle immagini del magazine diretto da Alfonso Signorini, Giulio Fratini e Raffaella Fico appaiono molto in sintonia mentre si lasciano andare a dolci baci, ma chi è Giulio Fratini? Oltre ad essere l’uomo che ha fatto voltare pagina alla showgirl dopo la fine della sua storia d’amore con Alessandro Moggi, Giulio Fratini è un imprenditore di successo. A soli 28 anni, infatti, Forbes l’ha inserito nella classifica degli Under 30 italiani più talentuosi. CEO della holding Belvedere Angelico, Giulio Fratini fa parte di una prestigiosa famiglia d’imprenditori. Suo nonno di cui porta il nome, infatti, è stato il fondatore del marchio di jeans Rifle come fa sapere il portale Di Lei.

Giulio Fratini, il nuovo fidanzato di Raffaella Fico è un giovane imprenditore di successo

Giulio Fratini ha conquistato le prime pagine dei giornali di gossip per i baci e il weekend che ha trascorso con Raffaella Fico, ma il suo è un nome importante nell’attività imprenditoriale italiana. Anche il padre Sandro è un famoso imprenditore, proprietario della catena di alberghi di lusso Wtb Hotels e, come fa sapere il portale Di Lei, anche di un’importante collezione di orologi il cui valore si aggirerebbe intorno al miliardo di euro. Tra Giulio Fratini e Raffaella Fico, la storia sembrerebbe ancora agli inizi. La showgirl non ha ancora commentato le foto che sono state pubblicate sul settimanale Chi, ma i presupposti per una bellissima storia d’amore sembrerebbero esserci tutti. A Positano, soli, si sono così concessi, probabilmente, il primo, vero weekend d’amore.



