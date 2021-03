Giulio Fratini, ex Raffaella Fico/ Lei: “avevo solo una conoscenza”

Giulio Fratini, è l’ex fidanzato di Raffaella Fico. Una frequentazione purtroppo finita male quella tra la showgirl e il CEO della holding Belvedere Angelico che per diverse settimane è stata al centro del gossip. Lui giovane è balzato agli oneri della cronaca rosa proprio nel 2020 per via della sua relazione con la ex compagna di Mario Balotelli. Un amore paparazzato e finito su tutte le prime pagine dei settimanali di gossip visto che lui è uno dei giovani talenti under 30 di maggior successo in Italia. CEO della holding Belvedere Angelico, Giulio ha lo stesso nome del nonno, conosciuto nel mondo della imprenditoria italiana per essere stato il fondatore del famosissimo brand di jeans Rifle. Tra Raffaella Fico e Giulio però l’idillio è durato pochissimi mesi; giusto il tempo di finire sulle prime pagine dei giornali di cronaca rosa che hanno trasformato il giovane imprenditore in uno dei rampolli più desiderati del momento. A distanza di pochi mesi da quelle foto però è arrivata la notizia: Raffaella Fico e Giulio Fratini si sono lasciati.

Mario Balotelli, ex fidanzato Raffaella Fico/ Lui: "le voglio ancora molto bene ma.."

Raffaella Fico: “con Giulio Fratini solo una frequentazione”

Come mai è finita tra Raffaella Fico e Giulio Fratini? A precisarlo è stata proprio la showgirl napoletana che, durante una intervista rilasciata alla stampa, ha parlato della storia con il giovane imprenditore facendo una doverosa precisazione: “avevo solo una conoscenza, una frequentazione…”. Dopo qualche mese d’amore la coppia ha deciso di dirsi addio ed oggi la Fico si professa single, mentre Giulio ha ritrovato il sorriso. Proprio così, il nipote del fondatore della Rifle ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Roberta Morise. Intanto la Fico ospite della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Rai Radio1 parlando della sua vita privata ha rivelato: “se mi sposerò a breve? No, non sono fidanzata, avevo solo una conoscenza, una frequentazione”.

LEGGI ANCHE:

Raffaella Fico, morta mamma Antonietta/ Francesco Fredella: "Si è spenta nella notte"Raffaella Fico “Rifatta il seno a 22 anni”/ “Col nuovo 'lato A' ho lavorato di più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA