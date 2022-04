Giulio Fratini, fidanzato Roberta Morise/ Lei: “ho incontrato un uomo speciale”

Roberta Morise: “con Giulio Fratini ci siamo piaciuti all’istante”

Giulio Fratini è il fidanzato di Roberta Morise, la conduttrice e concorrente de L’Isola dei Famosi. Un grande amore quello nato tra l’imprenditore fiorentino e la conduttrice televisiva che si sono incontrati grazie ad un’amica che organizzato il tutto. Proprio la Morise ha raccontato: “mi ripeteva spesso che ci trovava affini, che ci doveva presentare, così, un giorno, ci ha messo in contatto telefonico. Aveva ragione! La sintonia tra noi è stata immediata. Ci siamo poi incontrati a Milano e, sebbene fossimo entrambi con la mascherina, ci siamo piaciuti all’istante”. Un incontro che ha cambiato la vita di entrambi anche se avvenuto durante la pandemia da Covid-19 con tanto di restrizioni. I due, infatti, si sono dati appuntamento all’interno del Parco Indro Montanelli di Milano, zona Porta Venezia.

La Morise ancora oggi ricorda il primo momento in cui ha incrociato lo sguardo di Giulio: “non pensavo si potesse rimanere imbrigliati in uno sguardo appena incrociato, eppure a me è capitato. Ho incontrato un uomo speciale, ho riconosciuto due occhi buoni, profondi”.

Roberta Morise e l’amore per Giulio Fratini: “non siamo gelosi”

Giulio Fratini è il fidanzato di Roberta Morise, la conduttrice televisive che recentemente si è messa in gioco nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Un’esperienza che è durata poco, visto che la Morise è stata eliminata dopo poche puntate. La partenza per l’Honduras ha rappresentato per la conduttrice non solo una bellissima esperienza lavorativa, ma ha segnato anche un distacco dal compagno. Una lontananza vissuta bene stando a quanto dichiarato proprio dalla ex fidanzata di Carlo Conti pochi giorni prima di imbarcarsi per l’isola: “sono felice di partecipare anche senza il mio compagno, Ma questo non vuol dire che affronterò tutto da sola, ma sarò con la mia squadra. Anzi sarò la prima ad offrire una spalla sulla quale poggiarsi e spero di trovare qualcuno che possa anche sostenermi durante i momenti meno facili”.

Proprio la Morise ha precisato: “Giulio non è geloso di mandarmi da sola all’Isola perché si fida di me, come io mi fido di lui. Devo dire che uno dei punti saldi della nostra storia d’amore è proprio la fiducia. Poi un pizzico di gelosia non fa mai male, anzi ci sta. Posso dirle che entrambi non siamo affatto gelosi e sono sicura che se dovrò lasciarlo in Italia per qualche mese, questa istanza rafforzerà il nostro legame”.

