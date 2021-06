Giulio Gallera/ “Futuro? Berlusconi mi ha chiesto di andare a Roma”

Grande sacrificato nel rimpasto della giunta di Attilio Fontana, Giulio Gallera ha iniziato una nuova avventura. L’ex assessore al Welfare oggi è presidente della Commissione Bilancio di regione Lombardia, ma nel futuro potrebbe esserci qualcosa di più grande. A rivelarlo è lo stesso politico ai microfoni di Adnkronos salute.

«Per tutta la mia vita mi sono candidato e ho avuto il consenso dei cittadini. Finché i cittadini mi daranno il consenso per aiutarli a sostenerli e farmi carico dei loro problemi, lo farò. Quindi sicuramente considero di andare avanti. Che sia la Regione o il Parlamento o altro, lo vedremo», ha spiegato Giulio Gallera, sottolineando che Silvio Berlusconi gli ha proposto un incarico nazionale a Roma.

GIULIO GALLERA: “FUTURO? É PRESTO”

Giulio Gallera non si è sbilanciato sulla proposta di Silvio Berlusconi, rimarcando che mancano ancora due anni. L’idea di andare a Roma gli è stata presentata a gennaio, quando c’è stato il cambio in assessorato. Ma l’ex assessore è chiaro, in due anni può cambiare tutto in politica: «Qui ho fatto due legislature, ho fatto l’assessore con la competenza più importante. Sono pronto a continuare qui, ma anche a valutare di portare questa esperienza su un proscenio nazionale. Però è presto per dire tutto». Giulio Gallera ha poi parlato della situazione all’interno del Centrodestra, con il dibattito in corso sull’ipotesi federazione: «Se sono possibilista? Non ho ancora capito bene di cosa si sta parlando, osservo e aspetto di capire dai miei dirigenti di partito quali sono i progetti nel concreto».

