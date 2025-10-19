Giulio Golia commosso per Nadia Toffa a Verissimo: "Lei era tutto, era illuminata"

Il celebre inviato de Le Iene Giulio Golia ha fatto tappa a Verissimo su Canale Cinque da Silvia Toffanin, raccontando alcune pagine della sua vita che erano rimaste nascoste nonostante la grande popolarità:

“Ho perso mio padre quando avevo sei anni e mezzo, mia madre era una donna molto forte e cazzuta, è riuscita a tenere a bada quattro maschi, io sarei il pupillo di casa, è riuscita a farci studiare. Io ero il giullare durante la sua malattia, cercavo di farle ricordare i personaggi. Di mio papà ricordo tutto, era spettacolare, solare e divertente, amava il mare, penso di aver preso da lui, ma anche mia madre era simpatica. Sono stato bullizzato da piccolo perché ero cicciottello, una volta arrivai piangendo. Mia moglie è una donna molto risolutiva davanti ai problemi, ci siamo sposati in barca a vela, la mia follia è che ho cercato di organizzare un matrimonio a sorpresa. Il mio testimone mi chiamò e mi disse che le donne vogliono fare diversamente, ci tengono ai preparativi. Ero convinto che mia moglie mi avrebbe detto di no, io volevo sposarmi il 17 alle 17 essendo napoletano, ho il corno e il rosso, sono scaramantico.

Giulio Golia ricorda Nadia Toffa a Verissimo

La compianta inviata de Le Iene Nadia Toffa è stata ricordata a Verissimo su Canale Cinque dall’amico di una vita Giulio Golia: “Me la ricordo in tutti i modi, quando mi abbracciava, quando discutevamo, ho sempre cercato di evitare di raccontare il nostro rapporto che era fatto di odio e amore. Lei era speciale, era illuminata.

E’ entrata in punta di piedi e si è fatta valere subito, si imponeva, sembrava gelida, fredda e distaccata e poi magari ti diceva delle cose carine. L’ultimo periodo è stato difficile, molti operatori l’hanno vissuta con me quando lei era in difficoltà. Voi oggi mi avete fatto malissimo, mi avete messo nel suo camerino. Sedermi di nascosto dove fumavamo le sigarette insieme mi ha dato energia. Nadia era tutto, era cucciola, era simpatica, divertente, seria, cazzuta, camaleontica”.