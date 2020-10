Giulio Golia ha il Covid, come sta?/ Assente a Le Iene: Lucarelli “sua mascherina…”

E’ giunta come un fulmine a ciel sereno la notizia della positività al Coronavirus a scapito di Giulio Golia, inviato de Le Iene. Il conduttore del programma di Italia 1 lo ha annunciato via social lo scorso sabato 3 ottobre, con un video postato sul suo profilo Instagram e prontamente ripreso da tutti i media. “Purtroppo ho scoperto di essere positivo al coronavirus. Sto bene ma ovviamente in isolamento, e quindi non ci sarò per la prima puntata de Le Iene”, ha annunciato. Una decisione inevitabile dopo aver appreso la sua positività al Covid. Lo stesso inviato, nel video, ha poi spiegato come avrebbe appreso del suo contagio: “Ho avuto la comunicazione di essere entrato in contatto con una persona positiva al Coronavirus”, ha spiegato. Per questo si sarebbe prontamente rivolto al suo medico curante che gli ha prescritto un tampone che purtroppo ha dato esito positivo. In merito alle condizioni di salute, nel suo primo video Golia ha tranquillizzato tutti spiegando di stare bene e di avere solo un leggero mal di testa, una semplice emicrania, aggiungendo “per ora” e sperando di poter procedere con questi lievi sintomi. L’inviato ha poi aggiunto che avrebbe continuato a tenere tutti noi aggiornati sul suo stato di salute, restando fiducioso rispetto all’evoluzione del virus ed in attesa di poter tornare operativo.

GIULIO GOLIA POSITIVO AL COVID: NON SARÀ A LE IENE

Solo pochi giorni prima di scoprire di essere positivo al Coronavirus, Giulio Golia aveva seguito da vicino l’ultima udienza d’Appello bis sulla morte di Marco Vannini, con tanto di foto dei genitori del giovane ucciso, postata su Instagram in cui lo stesso inviato de Le Iene li abbracciava soddisfatto per l’esito del processo. Dopo l’annuncio della sua positività al Covid però, Selvaggia Lucarelli aveva prontamente commentato su Twitter: “Giulio Golia positivo al Coronavirus. Tra le altre cose era al processo Vannini in aula il 30 e non ha fatto le sue interviste con la mascherina indossata benissimo. E ora, tamponi per tutti, suppongo. Ecco perché dobbiamo metterci ‘ste benedette mascherine. #leiene”. Una critica che aveva trovato molti utenti d’accordo con la giornalista de Il Fatto e Tpi. Ora, dunque, Giulio Golia si trova in quarantena in attesa dell’esito di un nuovo tampone. La sua presenza a Le Iene era in programma per la puntata di giovedì 8 ottobre, mentre l’esordio vero e proprio avverrà martedì 6 ottobre, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino alla conduzione (e con le voci fuori campo della Gialappa’s Band), preceduto lunedì 5 ottobre dallo speciale de Le Iene presentano basato sulla morte di Mario Biondo a cura di Cristiano Pasca. Come scriva Corriere della Sera, la soluzione sarebbe quella di far partire giovedì il trio al femminile formato da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei mentre Davide Parenti starebbe pensando di sostituire l’inviato positivo al Covid con un altro conduttore.

Giulio Golia positivo al Coronavirus. Tra le altre cose era al processo Vannini in aula il 30 e non ha fatto le sue interviste con la mascherina indossata benissimo. E ora, tamponi per tutti, suppongo. Ecco perché dobbiamo metterci ‘ste benedette mascherine. #leiene pic.twitter.com/UZP2SPonq0 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 3, 2020





