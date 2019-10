Giulio Golia piange per Nadia Toffa a Le Iene/ “Abbiamo perso una sorella e un’amica”

UN ALTRO TRIBUTO A NADIA TOFFA A LE IENE

I fan, quelli più esigenti e crudi, hanno avuto alla fine quello che volevano quando Giulio Golia ha preso la parola ieri sera a Le Iene ricordando l’amica e la collega che è morta lo scorso agosto. Nella puntata di ieri sera sono saliti sul palco della quarta puntata de Le Iene proprio Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma che non hanno potuto far a meno di ricordare ancora Nadia Toffa con tanto di servizio da riproporre. Il primo a dire la sua sulla morte della collega dello scorso agosto è Matteo Viviani che ha ammesso che sarà difficile metabolizzare la morte di Nadia: “Non possiamo non pensare alla persona che ci è stata accanto in questi anni e che ha presentato spesso le nostre inchieste. Per farvi rendere conto che per noi questa serata non sarà affatto facile, anche perché probabilmente è passato ancora troppo poco tempo e tutti noi dobbiamo ancora ben metabolizzare quello che è accaduto. L’atmosfera qui in studio, la sensazione che si prova è che Nadia sia ancora qua”. A ruota lo segue Filippo Roma che si dice contento dell’affetto che i fan hanno dimostrato in questi mesi tra mail, regali e post: “Il nostro dolore è il vostro dolore. Vi assicuro che in un momento così difficile questa cosa ci rende meno tristi”.

GIULIO GOLIA RICORDA NADIA TOFFA A LE IENE

A chiudere però il discorso è proprio Giulio Golia. Lo stesso che al funerale di Nadia Toffa ha risposto in malo modo a chi gli chiedeva un selfie, lo stesso che si è mostrato sempre molto provato nascondendo lacrime e occhi lucidi dietro degli occhiali neri ma ieri sera non ha fatto lo stesso lasciandosi andare alla commozione e parlando, per la prima volta in diretta, proprio dell’amica e collega. In molti lo avevano preso di mira perché aveva taciuto durante il grande omaggio in cui la parola è stata affidata ad Alessia Marcuzzi ma nella puntata di ieri ha avuto modo di dire la sua ammettendo di non aver perso solo una collega ma anche un’amica e una sorella: “Non era solo la puntata, la diretta ma tutta una serie di piccole cose che abbiamo condiviso insieme, anche un semplice trancio di pizza a fine puntata. Si legge anche dal mio tono l’emozione, e quest’emozione ce la porteremo per un bel po’ di tempo. Con Nadia abbiamo condiviso un pezzo di vita…“.

