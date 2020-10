Giulio Golia positivo al coronavirus/ Come sta? “Ho un leggero mal di testa, ma…”

Anche Giulio Golia è risultato positivo al coronavirus. Il celebre volto de Le Iene ne ha dato annuncio con un video pubblicato su Instagram: «Ieri ho avuto la comunicazione di essere entrato in contatto con una persona positiva al coronavirus. Quindi ho subito allertato il mio medico curante che mi ha prescritto un tampone. Sono corso a fare un tampone e pochi minuti fa ho avuto il responso: anche io sono positivo al coronavirus». La iena non presenta sintomi grave, come evidenziato poco dopo: «Sto bene, ho un leggero mal di testa, un’emicrania. Per ora mi sento abbastanza bene, spero che continui così, però ahimè non potrò essere presente alla prima puntata de Le Iene». Una brutta notizia, dunque, ma fortunatamente la situazione è sotto controllo.

GIULIO GOLIA POSITIVO AL CORONAVIRUS: IL VIDEO

Quello di Giulio Golia è solo l’ultimo caso di positività al Covid-19 per Le Iene. Già a marzo un collaboratore era risultato positivo, mentre l’inviato Alessandro Politi ha dovuto convivere con il coronavirus per quasi due mesi. Il reporter 32enne ha deciso di non raccontare sui social network il suo cammino verso la guarigione per evitare di alimentare la paura, optando di parlarne solo quando la sua esperienza era giunta al termine, così da poter essere utile anche agli altri. Una volta guarito, Alessandro Politi ha deciso didonare il plasma all’ospedale San Matteo di Pavia, un gesto che ha definito «il più bello della mia vita. Ho provato un’emozione fortissima, mi sentivo felice e orgoglioso di quello che stavo facendo».



