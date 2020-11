Giulio Musca eliminato ad Amici 2020? Deddy pronto a prendere il suo posto e adesso…

Sarà un sabato sera difficile per Giulio Musca che rischia di essere eliminato ad Amici 2020. Il programma torna in onda oggi pomeriggio dopo una prima settimana in cui sono stati tutti buoni e bravi ma da oggi si inizia a fare sul serio e secondo le prime anticipazioni sembra proprio che sarà il cantante di Arisa ad uscire dalla scuola e al suo posto prenderà il banco il nuovo arrivato, Deddy. In settimana lui si è esibito al cospetto dei professori sperando in un posto e così sarà. Seduto al piano e con il suo inedito dal titolo Nella notte, sembra che il “sosia” di Ultimo, ruberà il banco a Giulio che non potrà far altro che lasciare la scuola e, quindi, la scuderia di Arisa che lo aveva scelto. Come andranno le cose e cosa canterà oggi pomeriggio?

Ma chi è Giulio Musca?

Pugliese, 26 anni, Giulio Musca è nato nel 1994 e vive in Puglia con i suoi genitori che gestiscono una concessionaria di veicoli industriali. Il suo ingresso nella scuola è stato un po’ travagliato proprio perché sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli hanno abbassato la leva durante la sua esibizione e l’unico a salvarlo è stata Arisa che ha commentato: “ A vederti vis a vis mi trasmetti un tormento, un’instabilità, un’urgenza e quindi io lo prendo”. Nonostante l’ottima esibizione sulle note di Can’t Stop The Feeling di Justin Timberlake, sembra che le cose per Rudy Zerbi e la Pettinelli non sono cambiate la scorsa settimana e le cose non andranno meglio questo pomeriggio, almeno secondo le anticipazioni.



