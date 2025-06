Ennesimo grave episodio di criminalità avvenuto nelle scorse ore a Napoli: due giovani sono stati feriti a seguito di una sparatoria, e uno di questi è Giulio Pirozzi. Tenete bene a mente questo nome, visto che a breve vi spieghiamo di chi si tratta, ma prima andiamo a ricostruire brevemente i fatti. Nella notte fra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025, si è verificata una sparatoria in quel del capoluogo campano presso il Rione Sanità, e due giovani ragazzi sono rimasti appunto feriti, e solo per miracolo non ci è scappato il morto.

Sulla vicenda è stata apertura una indagine su cui sta cercando di fare chiarezza la Questura di Napoli, e se condo le prime risultanze investigative sembra che a sparare sia stato un uomo, che giunto in via della Sanità a bordo di uno scooter, con il casco in testa per non farsi riconoscere, avrebbe estratto una pistola per poi fare fuoco verso un gruppo di ragazzi, prima di scappare e risultare al momento irraggiungibile. Il criminale avrebbe colpito due giovani, entrambi fortunatamente feriti ma non in pericolo di vita anche se le loro condizioni fisiche restano serie.

GIULIO PIROZZI FERITO A NAPOLI, COSA E’ SUCCESSO DUE NOTTI FA

Dopo la sparatoria hanno infatti raggiunto l’ospedale dei Pellegrini con i propri mezzi, per poi farsi soccorrere. Giulio Pirozzi, di cui sopra, è stato ferito alla gamba destra dopo essere stato colpito da un proiettile, ricoverato in codice rosso. L’altro ragazzo si chiama invece Vincenzo La Sala, classe 2001, che ha riportato una grave ferita al torace e che per questo dal Pellegrini è stato trasferito al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato operato d’urgenza.

Cosa è successo resta ancora da ricostruire e si attende che i due feriti siano in grado di parlare e di raccontare quanto accaduto anche se è impossibile per il momento identificare chi ha sparato, essendosi presentato con il casco in testa. Le telecamere di sorveglianza presenti in zona potrebbero aiutare a risalire al percorso compiuto dal motorino, ma al momento sulle indagini vi è il massimo riserbo, di conseguenza nulla è da escludere. Secondo Fanpage fra le ipotesi più accreditate vi è il fatto che ci sia stato uno scambio di persona, che magari il delinquente volesse colpire una terza persona che potrebbe essere quindi sfuggita alla violenza e che al momento risulta irreperibile. Tutto può essere e solo nei prossimi giorni forse scopriremo la verità. Le forze dell’ordine hanno effettuato dei controlli anche presso altri ospedali di Napoli e dintorni per capire se vi sia stato qualche ferito sospetto, ma al momento non risulterebbero dei riscontri. Ma torniamo a Giulio Pirozzi, visto che forse questo cognome non vi è nuovo.

GIULIO PIROZZI FERITO A NAPOLI, CHI SONO I SUOI PARENTI

Si tratta infatti di un ragazzo legato ad una famiglia di artisti. Il padre è Vincenzo, attore e regista, mentre il fratello si chiama Giuseppe, che altri non è se non il famoso Micciarella della fiction dei record di casa Rai, Mare Fuori. Fanpage fa notare anche il fatto che il ragazzo ferito sia il nipote dell’omonimo Giulio Pirozzi, un boss della camorra ergastolano, ma la famiglia della vittima della sparatoria dell’altra notte risulta totalmente estranea alle dinamiche criminali e camorriste, visto che tutti i suoi componenti risultano essere assolutamente incensurati, a cominciare appunto dallo stesso ragazzo colpito alla gamba.

Vincenzo Pirozzi ha lavorato con Paolo Sorrentino e Antonio Capuano, ma anche nella fiction Gomorra, interpretando Lelluccio Magliocca, il figlio di Chanel. E’ inoltre impegnato in prima persona nel sociale, ed anche per questo ha deciso, nonostante la fama, di restare a vivere nel Rione Sanità. Staremo a vedere quello che succederà ma la forte sensazione, come detto sopra, è che si sia tratto di un terribile scambio di persona.