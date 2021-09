Giulio Pretelli è papà, Alessia Pellegrino ha partorito/ È nata Sophie “Grande gioia”

È un giorno davvero speciale per Giulio Pretelli: il fratello di Pierpaolo è appena diventato papà. La sua fidanzata Alessia Pellegrino ha partorito questa mattina e Giulio, dopo averle salutate entrambe con grande gioia, ha postato su Instagram una foto della piccola appena arrivata, scrivendole parole di grande amore: “Ore 6.57 sei arrivata tu… Appena ti ho visto con la tua mamma mi hai trasmesso una gioia infinita, che non riesco neanche a descriverla. Benvenuta al mondo piccola Sophie. Io e la tua mamma ti amiamo immensamente”.

Scopriamo che il nome scelto per la piccola è Sophie. Lo scatto ha in pochi minuti conquistato like e commenti di tantissimi follower, felicissimi per Giulio e Alessia che diventano genitori per la prima volta.

Giulio Pretelli è diventato papà dopo l’annuncio al fratello Pierpaolo al Grande Fratello Vip

Ricordiamo che Giulio Pretelli ha annunciato a suo fratello che sarebbe diventato papà direttamente nella Casa del Grande Fratello Vip. Pierpaolo stava concludendo il suo percorso quando Giulio lo ha sorpreso e gli ha annunciato la novità. “Mi sono capitate tante cose bellissime, come hai visto Alessia. In questi mesi questa ragazza mi è stata tanto vicino, è una ragazza molto dolce che ha una grande maturità. – sono state le parole del ragazzo, che ha quindi svelato al fratello che sarebbe diventato papà – Sono innamorato di lei, a soli 6 anni ha perso il suo papà e ad oggi è una ragazza molto forte. Io voglio dirti una cosa che è importante… Alessia è incinta!” Fu una grandissima sorpresa per Pierpaolo, che si disse comunque subito felice per il fratello.

