Giulio Pretelli “E’ stata una serata difficile”/ “Ho sbagliato ma adesso..”

Giulio Pretelli si scusa sui social dopo quella che definisce “una serata difficile”. Purtroppo chi ha visto il Grande Fratello Vip 2020 sa bene che alla fine il giovane Giulio è solo vittima di un sistema che poteva gestire e che, invece, lo ha travolto. Arrivato dietro il vetro al cospetto del fratello, Giulio ha provato a scusarsi con lui fingendo che le sue parole fossero state travisate per via dei giornalisti che amano cucire queste cose e queste storie e negando di aver detto che la Salemi non piace a lui o alla sua famiglia. Il giovane è stato subito boicottato da Alfonso Signorini mandando così in crisi anche Pierpaolo che si è detto deluso dal comportamento della sua famiglia alla quale aveva chiesto di stare lontano da polemiche e da giornalisti soprattutto per quel che riguarda la sua vita privata.

Giulio Pretelli “E’ stata una serata difficile”

Alla fine nessuno ha rispettato la promessa fatta all’ex velino e questo è stato il risultato. Alla fine Giulio Pretelli si è sciolto in lacrime davanti al fratello che ha cercato di mettere insieme un po’ i pezzi ma mostrandosi deluso tanto da minacciare, ad un certo punto, anche di andare via dalla casa. Il giovane ha poi scelto Instagram per un ultimo sfogo e per ringraziare i fan del loro sostegno: “È stata una serata durissima. Ho capito il valore e l’amore che c’è tra me e te fratello mio. Mi spiace moltissimo se ingenuamente ho fatto un passo sbagliato, ma non era mia intenzione. Stasera ti ho guardato negli occhi è ho capito tante cose. Grazie ancora una volta. Sei stato il mio fratello maggiore e io sarò sempre con te. TVB”. Capitolo chiuso quindi?



