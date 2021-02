Giulio Pretelli/ Farà visita al fratello Pierpaolo Pretelli? “Mi auguro che fuori…”

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, è ormai un volto noto del piccolo schermo. Il fratello dell’ex velino, inizialmente, si è fatto conoscere per essersi opposto alla relazione tra Pierpaolo e Giulia Salemi. Giulio e la famiglia Pretelli non hanno nascosto di avere una preferenza per Elisabetta Gregoraci. La prese di posizione dei familiari aveva molto indispettito Pierpaolo che aveva chiesto di non intervenire più in televisione parlando della sua vita privata. Nelle scorse settimane Giulio è tornato dentro la casa per un facci a faccio con il fratello e Giulia, da cui ha capito che i due giovani sono davvero innamorati. In una delle sue ultime ospitate a “Live – Non è la d’Urso”, Giulio è stato criticato da Karina Cascella: “Sta facendo un bellissimo GF, non ha bisogno del tuo aiuto”. Anche Francesco Oppini aveva richiamato il giovane Pretelli: “Non dovevi dirgli che fuori si sta parlando molto di lui, gli hai messo una grande pressione addosso”.

Giulio Pretelli: visita a sorpresa al fratello Pierpaolo?

Nel suo ultimo collegamento con il salotto di Barbara d’Urso, Giulio Pretelli ha ribadito di aver accettato la storia d’amore del fratello Pierpaolo con Giulia Salemi: “È stata accettata la storia di Pierpaolo, dopo il confronto ho capito che è innamorato di Giulia. Da quello che ho visto… mi auguro che una volta fuori passano viversi…”. Ricordiamo che l’influencer italo-persiana ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, venerdì scorso: “Rifarei tutto… Porto con me le persone, tutte, con cui ho condiviso un pezzo di vita pieno di emozioni che mi accompagneranno per sempre. Grazie a Stefania, Enock, Maria Teresa, Zelletta, Tommaso, Dayane, Rosalinda, Elisabetta, Francesco, Massimiliano, Patrizia, Cristiano, Selvaggia, Sonia, Giacomo, Cecilia, Mario, Samantha, Carlotta, Zenga, Alfonso, Pupo, Antonella e Pierpaolo. Ma un grazie speciale va ad ogni singola persona e tutta la fandom che mi ha supportato in qualsiasi modo anche con semplice like…”, ha scritto su Instagram dopo la sua eliminazione. Questa sera Pierpaolo Pretelli riceverà la visita del fratello Giulio o della sua innamorata Giulia?



