Giulio Pretelli, fratello Pierpaolo/ “Giulia Salemi? Se è felice lui, sono felice”

Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo, difende la madre e si lascia andare indirettamente ad un commento sulla storia d’amore che sta vivendo Pierpaolo con Giulia Salemi. Da quando è cominciato il Grande Fratello Vip 2020, Giulio Pretelli è stato spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso per commentare le vicende della casa. Con Pomeriggio 5 ancora in pausa natalizia, Giulio Pretelli ha utilizzato i social per difendere la madre, finita nella bufera dopo il messaggio rivolto a Pierpaolo durante la puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip 2020 ed esprimendo così indirettamente il proprio parere sulla passione che è scoppiata tra il fratello e l’influencer. Se la mamma vorrebbe vedere Pierpaolo fare un percorso più solitario, qual è il parere di Giulio che si è sempre schierato dalla parte di Pierpaolo?

GIULIO PRETELLI FAN DI PIERPAOLO E GIULIA SALEMI?

Giulio Pretelli non perde un solo giorno dell’avventura del fratello nella casa di Cinecittà e, chiarire il significato della parole pronunciate dalla madre, ha fatto intendere di voler unicamente la felicità del fratello, indipendentemente dalla persona che sceglierà di avere accanto. “È poi ovvio che la famiglia è felice se anche lui lo è. Voleva essere uno sprono da madre”, ha fatto sapere Giulio pubblicando un messaggio sui social. Giulio che è già entrato nella casa per fare una sorpresa a Pierpaolo, varcherà nuovamente la porta rossa per rassicurare il fratello che, comunque, ha scelto di seguire il proprio cuore vivendosi totalmente Giulia senza pensare a ciò che accadrà in futuro? Ignari di ciò che sta accadendo fuori dalla casa, Pierpaolo e la Salemi si stanno scoprendo sempre di più. La famiglia Pretelli sosterrà il nuovo amore di Pierpaolo? Dalle parole di Giulio pare proprio di sì.



