Giulio Pretelli incontra Pierpaolo: “Sarò papà”/ “La mia fidanzata Alessia è incinta”

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli, nel corso della semifinale del reality, riceve la visita di suo fratello Giulio. “Ha qualcosa di molto importante da dirgli” confessa Alfonso prima del fatidico momento. Poi ecco un filmato anticipare che la notizia riguarda la nuova fidanzata di Giulio, Alessia. Giulio fa il suo ingresso in Casa e, prima di fare il lieto annuncio, fa i complimenti al fratello: “A casa siamo tutti orgogliosi di te per il tuo percorso, davvero complimenti. Sappi che per tutti hai già vinto!” Poi parla di Alessia: “Mi sono capitate tante cose bellissime, come hai visto Alessia. In questi mesi questa ragazza mi è stata tanto vicino, è una ragazza molto dolce che ha una grande maturità. Sono innamorato di lei, a soli 6 anni ha perso il suo papà e ad oggi è una ragazza molto forte. Io voglio dirti una cosa che è importante…”

Giulio Pretelli diventerà papà: la fidanzata Alessia è incinta

Così, dopo aver tenuto il fratello un po’ sulle spine, Giulio Pretelli annuncia che diventerà papà: “Alessia è incinta!” Pierpaolo è senza parole: “Tu sei per me ancora un fratellino, il cucciolo di casa, questa notizia seppur stupenda mi fa rimanere senza parole ma penso sia normale. Ma se tu sei convinto io ti potrò dare tutti i suggerimenti del caso. Spero comunque tu sia lucido…”. Lui conferma e conclude svelando che “Sono sicuro della mia scelta, nascerà a fine estate!”



© RIPRODUZIONE RISERVATA