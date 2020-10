Giulio Pretelli/ “Mio fratello Pierpaolo si è allontanato da Elisabetta. Ariadna…”

Giulio Pretelli ne è convinto: suo fratello Pierpaolo ha deciso di prendere un po’ le distanze da Elisabetta Gregoraci. Lo ha raccontato ai microfoni di RTL 102.5 News, intervistato da Francesco Fredella che ha indagato sulle motivazioni di questo ‘raffreddamento’. “Si è allontanato molto da Elisabetta. – ha esordito infatti Giulio – Ho notato però un aereo che era dedicato sia ad Elisabetta che a Pierpaolo, è stato molto carino e lui è stato molto contento di questa cosa, però comunque si è allontanato molto da lei.” Il ragazzo ha allora spiegato che “A scatenare questa reazione di mio fratello, secondo me, è stato quel video di lei che si batte i colpetti sul cuore, gli ha fatto pensare.” Dunque, ciò che ha notato parte del pubblico del Grande Fratello Vip è stato confermato anche da Giulio.

Giulio Pretelli parla del rapporto tra Pierpaolo e l’ex Ariadna Romero

Giulio Pretelli, fratello minore di Pierpaolo, conosce bene anche le dinamiche del rapporto del gieffino con l’ex compagna Ariadna Romero. Di recente la modella e madre di Leonardo, figlio avuto proprio da Pierpaolo, ha dichiarato che non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per fargli una sorpresa. Giulio ha allora svelato la sua opinione a riguardo: “Ariadna e Pierpaolo hanno un bellissimo rapporto per il figlio. Lui e Ariadna comunque si sono lasciati da più di due anni e non penso ci sarà un ritorno di fiamma.” Dunque escluso un possibile ritorno ma il rapporto tra i due ex rimane molto positivo, soprattutto per il bene del piccolo Leo.



