Giulio Pretelli replica a Pierpaolo: “Deve ringraziare i nostri genitori”/ “Lui è…”

Pierpaolo Pretelli è molto deluso dalle dichiarazioni rilasciate dalla sua famiglia in merito al rapporto con Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. La loro intromissione ha scatenato l’ira del gieffino che si è detto molto amareggiato. Ospite a Pomeriggio 5, suo fratello Giulio ha replicato al fratello. “Mi dispiace per come Pierpaolo ha reagito ma lui deve comunque ringraziare i nostri genitori e i loro sacrifici se è arrivato lì. – ha esordito Giulio, che ancora ha precisato – Nella parte dell’intervista mostrata nella clip, le parole su Giulia non le hanno mostrate. Noi ne abbiamo parlato bene.” Così ha aggiunto: “Sia mia madre che io abbiamo cercato di far capire a Pierpaolo che c’è un figlio che guarda la televisione e non bisogna andare oltre. Deve capirlo che lui lo guarda. È stata poi fraintesa anche la cosa sulla Gregoraci…”

Francesco Fredella punge Giulio Pretelli: “Questo farà arrabbiare Pierpaolo…”

Il giornalista Francesco Fredella, in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5, ha però trovato un po’ di incoerenza nelle dichiarazioni della famiglia di Pierpaolo rispetto a quanto da lui richiesto e ribadito al Grande Fratello Vip. “Vorrei capire quanto è importante la felicità di Pierpaolo o quanto è importante che la famiglia di Pierpaolo faccia in continuazione interviste, apparizioni… – ha punto il giornalista – Pierpaolo è stato chiaro e sicuramente quando uscirà dalla Casa sarà ancora più arrabbiato!” Giulio ha però cercato di difendersi, ammettendo che per quanto accaduto nella Casa e sui social la sua mamma “è stata malissimo!”



