Giulio Pretelli, sorpresa a Pierpaolo al Grande Fratello Vip?/ Le chat di Selvaggia..

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 sono in arrivo molte sorprese. La nuova diretta di oggi, 4 settembre, potrebbe riservare a Pierpaolo Pretelli qualche momento molto emozionante. Nelle scorse settimane il concorrente ha avuto modo di vedere (in video) suo figlio, di parlare con sua madre e potrebbe stavolta toccare a suo fratello Giulio incontrarlo nella Casa. D’altronde è stato proprio lui in queste settimane a replicare alle accuse piombate sul rapporto di Pierpaolo con la Gregoraci ma anche a difendere suo fratello quando nella Casa ha fatto il suo ingresso un tornado chiamato Selvaggia Roma.

Giulio Pretelli nella Casa per mostrare le chat di Selvaggia Roma a Pierpaolo?

È stata proprio Selvaggia a farsi avanti nei confronti di Pierpaolo, accusando Elisabetta Gregoraci di usarlo a suo favore senza un particolare interesse. In più ha dichiarato di aver avuto un flirt con Pretelli, fatto di più baci, cosa da Pierpaolo però negata. Giulio Pretelli, nel salotto di Pomeriggio 5, ha però mostrato delle chat che sembrerebbero smentire le dichiarazioni fatte da Selvaggia. Queste chat potrebbero essere mostrate questa sera anche a Pierpaolo nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Come reagirà l’ex velino qualora scoprisse quanto accaduto fuori?

