Giulio Pretelli Vs Selvaggia Roma/ “È una bugiarda, ci ha provato anche con me!”

Giulio Pretelli difende suo fratello Pierpaolo e attacca Selvaggia Roma a Pomeriggio 5. Ha infatti dei messaggi della ragazza che proverebbero che sta mentendo sul presunto flirt con Pierpaolo e del quale ha a lungo parlato in questi giorni al Grande Fratello Vip. “Prima che Selvaggia entrasse in Casa mi ha scritto. – ha esordito Giulio – Mi ha detto prima che tra lei e mio fratello c’è stata una storia, poi dopo un giorno ha negato tutto.” Poi lancia una vera e propria bomba: “Ci ha provato anche con me, ho dei messaggi in cui lei ha voluto approcciare con me. Poi ha cancellato tutti i messaggi e mi ha bloccato! Ma poi ha raccontato di una storia che ha da due anni, ma dai!” Dunque Selvaggia Roma ci avrebbe provato con entrambi i fratelli Pretelli, stando a quanto dichiarato da Giulio.

Luce Barucchi difende Selvaggia Roma, Ciacci non le crede

In studio a Pomeriggio 5 a difesa di Selvaggia Roma c’è l’amica Luce Barucchi. Lei conferma la versione data su Pierpaolo e dichiara: “Lei ha detto che ha avuto un flirt con Pierpaolo, si sono incontrati e baciati ed è finito lì. Io lo sapevo fa prima del Grande Fratello, non è che se una persona ha un carattere espansivo non va messa alla gogna!” In studio le parole della Barucchi non vengono però credute fino in fondo: non ci crede assolutamente Giovanni Ciacci, per esempio, che anzi ritiene del tutto falso quanto dichiarato dalla Roma nella Casa del Grande Fratello Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA