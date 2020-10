Giulio Pretelli Vs Soleil Sorge/ “Pierpaolo provolone? Sei tu ad essere una marpiona”

Giulio Pretelli è furioso. Il fratello di Pierpaolo Pretelli è sceso in campo ancora una volta per difenderlo dalle accuse che stavolta arrivano da Soleil Sorge che lo ha definito ‘provolone’ e ‘marpione’. Lo ha fatto in diretta su RTL 102.5 News intervistato da Francesco Fredella che ha ricordato in primis il post pubblicato da Giulio su Instagram solo poche ore fa. In questo il fratello minore di Pierpaolo ha scritto: “Carissima Soleil, visto che ieri non ho avuto modo di risponderti su ciò che hai detto su Pierpaolo, dal momento che si tratta di mio fratello, mi sembra corretto di prendere le sue parti. Lui è uno dei pochi ragazzi rimasti che non riesce a giocare sui proprio sentimenti. Che lui sia ‘provolone’? Quando siamo innamorati diventiamo tutti dei provoloni… più sentimenti veri e puri e meno falsità. – così ha concluso – Vorrei poi precisare che la ‘marpiona’ che si crea scoop d’amore sei tu. Quindi non è rilevante il tuo parere”.

Giulio Pretelli: “Sono pronto ad un confronto faccia a faccia con Soleil Sorge!”

Dichiarazioni queste che Giulio Pretelli ribadisce anche in diretta radiofonica: “Soleil ha dato a Pierpaolo del provolone e del marpione… Io penso che lui sia uno dei pochi ragazzi rimasti che non riescono a giocare sui sentimenti. Lo abbiamo visto poi con Elisabetta. Penso che invece la marpiona è proprio lei! Troppo spesso esce con qualcuno e credo sia solo per visibilità.” ribadisce il ragazzo che si dice assolutamente pronto a un confronto con Soleil: “Quello che ho appena detto lo direi a lei in faccia, non dietro il telefono.”, conclude.



