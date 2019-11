Giulio Raselli/ Abbandona Uomini e Donne e corre da Giovanna Abate

Giulio Raselli lascia lo studio di Uomini e Donne nella puntata del trono classico, in onda oggi, venerdì 29 novembre, e corre da Giovanna Abate. Il percorso del tronista sta diventando sempre più complicato. Nonostante sia rimasto con Giovanna e Giulia D’Urso, il tronista non riesce ancora a scegliere. Nonostante Maria De Filippi tenti in tutti i modi di smuovere le acque, Giulio è ancora pieno di dubbi per poter annunciare la sua scelta. La puntata di oggi sarà così ampiamente dedicata al suo rapporto con Giovanna e Giulia. Quest’ultime, dopo quanto accaduto nella scorsa puntata in cui Giulio aveva organizzato la stessa esterna per entrambe, non si presenteranno in puntata. Maria De Filippi darà così a Giulio la possibilità di fare una videochiamata con entrambe. Giovanna ribadirà la sua intenzione di non tornare esortandolo a fare un passo verso di lei. Anche con Giulia ci sarà una discussione: lei, infatti, lo accuserà di sminuire il loro rapporto nel momento in cui non replica a chi si dice sicuro che la scelta sarà Giovanna.

GIULIO D’URSO LASCIA UOMINI E DONNE PER GIOVANNA ABATE

Il colpo di scena, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, arriverà quando Maria De Filippi darà la possibiltà a Giulio di andare da Giovanna. Il tronista coglierà al volo la proposta affermando di essere realmente interessato alla Abate e di essere disposto a mettere da parte l’orgoglio per lei. Giulio, così, lascerà lo studio senza tornare. In puntata, la conduttrice promette che tutto verrà successivamente trasmesso mentre gli altri tronisti ipotizzano la possibilità che ci sia una scelta imminente. Dalle anticipazioni, però, non sappiamo che non sarà affatto così. Tuttavia, il gesto di Giulio nei confronti di Giovanna sarà forte e importante. Giovanna Abate, dunque, metterà da parte i suoi dubbi tornando in trasmissione per concludere il suo percorso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA