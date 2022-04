Giulio Raselli e Carlotta Adacher stanno insieme?/ Indizi dell’ex di Uomini e Donne

Giulio Raselli è sicuramente uno dei protagonisti più ricordati e seguiti di Uomini e Donne. D’altronde il suo percorso nel dating show è stato doppio: prima come corteggiatore, poi come tronista. Il primo percorso si è concluso con l’inizio di una storia d’amore con Giulia Cavaglià, conclusasi però dopo poco tempo. Poco dopo, sul trono, ha trovato l’amore con Giulia D’Urso, iniziando poi una storia durata per qualche tempo e poi, comunque, chiusa.

Non sono mancate successivamente indiscrezioni su Giulio che ora, comunque, sembrerebbe legato ad un altro volto televisivo. Lei è Carlotta Adacher, 34enne conduttrice che abbiamo conosciuto anche nei panni di tentatrice a Temptation Island 2021, percorso che tra l’altro ha vissuto anche Raselli. Lei, al tempo, aveva “tentato” per davvero Alessandro Autera, all’epoca fidanzato con Jessica Mascheroni.

Giulio Raselli in vacanza con Carlotta Adacher?

È proprio Giulio Raselli a dare indizi di questa nuova frequentazione con alcune foto postate nelle storie di Instagram. Il 32enne si sta godendo una vacanza in Turchia e, a quanto pare, con lui c’è anche la bella Carlotta Adacher. In una story, l’ex tronista mostra delle gambe femminili che, a quanto pare, sono quelle di Carlotta. Confrontando poi le storie di lei, i due paiono essere nello stesso luogo e frequentare gli stessi posti. Questo, dunque, confermerebbe la loro attuale frequentazione. Che si tratti di una vera e propria relazione o dell’inizio di un flirt non ci è dato al momento saperlo.

