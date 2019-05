Giulio Raselli è la scelta di Giulia Cavaglià?/ “Manuel non mi preoccupa” (Uomini e Donne)

Giulio Raselli gioca a carte scoperte e, a poche ore dalla scelta di Giulia Cavaglià, svela i propri sentimenti

Il percorso del corteggiatore Giulio Raselli alla corte della tronista di Uomini e Donne è giunto al termine. Oggi, infatti, Giulia, dopo aver ricevuto il no di Lorenzo Riccardi salendo successivamente sul trono, si troverà dalla parte opposta annunciando la propria scelta a Giulio Raselli. Con quest’ultimo, l’attrazione è stata fatale sin dal primo incontro. Più volte, infatti, la tronista ha ammesso di fare fatica a trattenersi provando un grande trasporto per Raselli. Lo stesso corteggiatore non ha mai nascosto i proprio interesse per Giulia ed oggi è pronto a vivere la tronista nella vita vera, iniziando una vera storia d’amore, sperando di poter essere realmente il prescelto.

GIULIO RASELLI: “QUELLO CHE C’E’ TRA ME E GIULIA CAVAGLIA’…”

Giulio Raselli non ha dubbi sui sentimenti che Giulia Cavaglià prova per lui. Pur non essendo ancora sicuro della scelta della tronista, a Uomini e Donne Magazine parla di sentimenti veri. “A prescindere da quello che possa pensare il pubblico, solo io e Giulia sappiamo davvero cosa proviamo quando siamo insieme. Trovo difficile pensare che da parte sua non ci sia curiosità nel sapere come sarebbe viverci fuori. In noi ci vedo qualcosa di importante: è stato un percorso in crescendo dove, di volta in volta, ci siamo levati i nostri dubbi e siamo andati avanti in modo naturale”, ha spiegato il corteggiatore, sicuro di aver trasmesso delle emozioni vere a Giulia. La tronista, tuttavia, non ha mai nascosto di avere dei dubbi e di non fidarsi totalmente di Giulio. Sarà riuscita a fare chiarezza? Raselli ci spera.

“MANUEL GALIANO? NON MI PREOCCUPA”, L’ATTACCO DI GIULIO RASELLI

Tra Giulio Raselli e Manuel Galiano non c’è molta simpatia. Il primo ha più volte ribadito di essere totalmente diverso dal rivale che può contare sul sostegno del pubblico. Giulio, tuttavia, non teme affatto la presenza di Manuel e, pur essendo consapevole che dovrà ottare fino all’ultimo per conquistare il cuore di Giulia, spiega di non essere affatto preoccupato. “La presenza di Manuel non mi preoccupa di per sé, ma quando lo guardo e penso che potrà essere lui ad abbracciare Giulia, mi infastidisce. Sicuramente tra di loro ha avuto un peso importante l’attrazione fisica e la curiosità che era scattata in passato, quando si sono incontrati anni fa in un locale. Sono abbastanza convinto, però, che per come è fatta Giulia, abbia più bisogno di un uomo che di un ragazzino come Manuel”, ha spiegato a Uomini e Donne Magazine.



© RIPRODUZIONE RISERVATA