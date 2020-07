Giulio Raselli: “Giovanna Abate sapeva che con Sammy sarebbe finita”/ “Ha provato…”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni de Il Giornale il 23 luglio, racconta come procede la sua storia d’amore con Giulia D’Urso. Dopo averla scelta preferendola a Giovanna Abate, Giulio ha deciso di fare immediatamente un passo importante andando a convivere. Vivere ogni giorno con lei gli ha fatto scoprire una ragazza “tosta e che sa tenergli testa”. Tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi procede così tutto a gonfie vele. Nessuna crisi e tanti progetti per il futuro compreso anche uno lavorativo. “Lavorando nell’oreficeria, con Giulia stiamo lavorando a un progetto tutto nostro, ossia una nuova linea di gioielli in argent”, ha raccontato Raselli che ha aggiunto come il matrimonio e i figli siano nei suoi progetti anche se, per ora, preferisce andare per gradi. Nel corso dell’intervista, Giulio ha anche parlato di Giovanna Abate, tornata nuovamente single dopo la fine della sua brevissima relazione con Sammy Hassan.

GIULIO RASELLI: “GIOVANNA ABATE E SAMMY? LEI CI HA PROVATO”

Giulio Raselli non è affatto sorpreso dalla fine della storia tra Sammy e Giovanna Abate, salita sul trono di Uomini e Donne dopo la scelta di Giulio che le ha preferito Giulia D’Urso, la sua attuale fidanzata. Credendo nell’amore, la Abate ha pensato di poter affrontare un percorso che si concludesse con una vera favola. Purtroppo, però, la realtà è stata un’altra e Giovanna e Sammy si sono detti addio dopo poche settimane. “Io credo che, come me, Giovanna abbia partecipato a Uomini e Donne con la speranza di trovare l’amore. Più che altro, per come l’ho conosciuta io, lei sapeva che con Sammy non sarebbe andata bene. Nonostante ciò, ci ha provato lo stesso a far funzionare le cose tra loro ma sappiamo benissimo poi come sia andata”, ha spiegato Raselli che ha poi aggiunto come sia stato molto difficile per lui fare una scelta. Alla fine, però, il nome di Giulia era quello in cima ai suoi pensieri e, ad oggi, i due sono sempre più felici e innamorati.



