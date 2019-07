Giulio Raselli/ “Giulia Cavaglià? Capitolo chiuso, ha fatto male dopo Uomini e Donne”

Giulio Raselli è uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione di Temptation Island. Un’avventura nella quale ha deciso di buttarsi solo pochi giorni dopo la fine del percorso fatto a Uomini e Donne come corteggiatore, e poi non scelta, di Giulia Cavaglià, che a lui ha preferito Manuel Galiano. Intervistato per il Magazine di Uomini e Donne, Giulio ha chiarito anche la questione Giulia, chiudendo una volta per tutte la questione. “Capitolo chiuso? Sì, anche se è stato difficile mandare giù il finale. – ammette l’ex corteggiatore, che poi aggiunge – Ho dato tutto e ho creduto di poterla portare a casa con me, ma non è andata. La cosa più importante è che ora sto bene con me stesso, perché quando uno sa di aver dato tutto non può avere rimpianti”. Parole che allontanano, dunque, anche gli ultimi sospetti di una possibile seconda chance per la coppia.

Giulio Raselli, da Giulia Cavaglià a Sabrina Martinengo

Non manca da parte di Giulio Raselli qualche dichiarazione su Temptation Island e il rapporto nato con Sabrina Martinengo. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ammette che in passato ha già avuto relazioni con donne più grandi: “Era già accaduto e posso confermare di essermi trovato bene nonostante le diverse esigenze di vita che, durante il rapporto, possono venire a galla”. Poi, sui giorni trascorsi al villaggio con le fidanzate, dichiara: “È un’esperienza che diventa sempre più significativa giorno dopo giorno, perciò non sarebbe giusto indicare un solo istante. – così conclude – Ogni momento passato sia con gli altri single che con le ragazze riesce a strapparmi un sorriso”.

